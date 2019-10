(VIDEO) Ecuador me dueles...adelante Ecuador

Miércoles, 23 de octubre de 2019.- Lo que ha estado pasando en Ecuador es algo que a todos los latinoamericanos nos afecta.El pueblo ecuatoriano se ha enfrentado rápida, directamente, a la decisión del gobierno de aplicar lo que han llamado El Paquetazo.Y a pesar de la represión a que fue sometido parece que inicialmente logró su cometido, el gobierno dio un paso atrás.Veremos que pasa y que pase lo mejor para el pueblo.Nos enviaron este video que resume la reciente lucha del pueblo ecuatoriano, usaron como base de audio la canción Solo le pido a Dios, de León Gieco, un canto que se ha hecho de toda Latinoamérica y del mundo.Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente...solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, roba la inocencia de la gente...