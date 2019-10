Diputados por el bloque de la Patria instan a la bancada de AN respetar acuerdos electorales de la mesa de diálogo

22 de Octubre - Los diputados por el Bloque de la Patria, instaron este martes a la bancada opositora de la Asamblea Nacional (AN) a respetar los acuerdos electorales que deriven de la mesa complementaria electoral, que se instaló este lunes como parte de la Mesa de Diálogo Nacional, para elaborar el cronograma de trabajo en el que se discuta la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El diputado a la AN por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ángel Rodríguez, llamó a los legisladores a diálogar a propósito de la discusión de un proyecto de acuerdo sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales y los procedimientos constitucionales de selección del Poder Electoral, que se llevó a cabo hoy, en el Parlamento en desacato.

"No va a transitar la paz hasta que no haya una integración real de las fuerzas políticas de este país. Es necesario buscar mecanismos que nos permitan el diálogo, el acercamiento, propuestas que hagan énfasis para resolver las cosas en las que no estamos de acuerdo", dijo desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Explicó que la derecha radical no puede ignorar el trabajo que viene haciendo la oposición que decidió dialogar, porque ellos "son parte importante de esta nación".

En esta mismo escenario, la parlamentaria por el Gran Polo Patriótico (GPP), Ileana Medina, resaltó que el único espacio con legitimidad para poder nombrar a las nuevas autoridades electorales, es la Mesa de Diálogo Nacional y no la AN que a través de sus jefes políticos han impuesto una matriz contra el CNE basándose en supuestas garantías.

"El único espacio legítimo fue el creado recientemente en esa mesa de diálogo nacional. Invitamos a los diputados que no se han prestado al delito constitucional y de lesa patria, a sentarnos y discutamos transparentemente lo que queremos con esta Patria", recalcó.

Por otra parte, el diputado opositor José Aparicio, acordó que es necesario un acuerdo parcial entre las partes para llegar a corto plazo al nombramiento de un nuevo CNE, y reconoció los esfuerzos hechos desde el Gobierno Nacional, para generar la confianza en el pueblo con una nueva designación de autoridades en el Poder Electoral.

"Debemos reconocer y aprovechar el paso dado por la fracción del Gobierno para que la designación de autorIdades del Consejo Nacional Electoral, genere confianza y sean reconocidos por todos los factores políticos de Venezuela. Los ciudadanos demandan acuerdos que faciliten la salida a la crisis política, social y económica", aseveró el representante de Monagas.

Este lunes, la Mesa Nacional de Diálogo instaló la mesa electoral y elaboró un cronograma de trabajo para que se discuta la conformación de un nuevo CNE, se retome el sistema de representación proporcional y se debatan amplias garantías para la observación internacional en las próximas elecciones parlamentarias.