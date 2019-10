(VIDEO) Zuleika Matamoros: ''Debemos luchar por un salario igual a la canasta básica''

Desde la plaza Morelos de Caracas, el jueves 17 de octubre, en su participación Zuleika Matamoros se dirigió: a las compañeras maestras, docentes y profesoras, que estamos aquí en esta acción, no solamente para denunciar el hecho que tiene a la educación en un estado de emergencia sino para saber que nosotras estamos movilizadas, porque para nosotras importante, imprescindible luchar por un salario igual a la canasta básica.



Cito Matamoros al art. 91 de la CRBV: el salario debe ser igual a la canasta básica.



A nosotras nos robaron nuestras prestaciones sociales, nosotras tenemos que luchar porque se indexe las prestaciones sociales, porque después de veinte, veinticinco años de servio perdimos nuestro salario futuro que son las prestaciones sociales.



Nosotras no podemos permitir que el grito la voz que hoy levantamos pretenda ser callada, no solamente por el gobierno, antiobrero, no solamente por ellos sino por los opositores de derecha que dicen ser que están en la Federación.



Y que sabotearon no solamente este paro de esta semana sino que también pretenden llamar a un paro la semana que viene y que nosotros nos metamos en la casa, pues nosotros nos plegamos al paro pero movilizados.



Porque nosotras necesitamos articularnos, organizarnos, pasarle por encima a esas federaciones que son corresponsables de que nosotras estemos aquí.



De que nosotros sabemos como los chamos de las escuelas van a estudiar, a duras penas, mal comidos,



Que nosotras, también, vamos a pié, sin transporte, mal comidas, mal vestidas, porque nosotras tenemos que mantenernos en la calle y sobre todo articularnos.



Es hora de que nosotros le pasemos por encima a esas federaciones, que hagamos un gran movimiento de docentes, de maestras, también por el rescate de la educación.



Que el hecho pedagógico está siendo asesinado por la conducta de este gobierno autoritarista.



El próximo martes 22 y 23 nosotros vamos a estar en paro, pero frente al ministerio de Educación, allí, reunidas en asamblea, escuchándonos, articulándonos y protestando.





