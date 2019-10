(VIDEO) Ese aumento de sueldo pírrico, no satisface las necesidades básicas de los trabajadores

Sábado, 19 de octubre de 2019.- Señor Presidente: oiga al pueblo.



Desde la plaza Morelos de Caracas, donde el jueves 17 un grupo de trabajadores del sector educación, formado básicamente por maestras, junto con trabajadores y trabajadoras del sector salud, además de jubilados y jubiladas, dirigentes sindicales en su mayoría pertenecientes al sector público, se reunieron para protestar por lo que consideran el aumento del salario y las pensiones decretado por el gobierno nacional como insuficiente y ademas por la eliminación del memorándum que cerciona el derecho de los trabajadores.



Edgar Pérez secretario general de Sinafutramac y de 1000% sindical, laboral y social se dirigió al presidente Maduro como el papá de los helados:



''Desde que su administración sacó este instructivo de la administración pública donde nos fueron cercenados todos nuestros beneficios, así como prima por hijo, prima de transporte, prima por productividad e inclusive nos quitaron y nos despojaron treinta días de vacaciones, de los útiles escolares, del bono y del plan vacacional...queremos anunciarle que derogue este instructivo de la administración pública'''



Oiga al pueblo, señor Presiente.



La guerra económica la estamos pagando es los trabajadores''.



Ese aumento de sueldo pírrico, no satisface, señor Presidente a las necesidades básicas de los trabajadores

Credito: aporrea tvi



Por su parte, Francisco Mendez miembro del comité ejecutivo nacional de Sunepsas expresó: aquí no hay cúpula sindical, aquí está la base sindical de 100% sindical y gremial, la base de los trabajadores que realmente representamos a los trabajadores.



Este aumento pírrico que termina de decretar el ejecutivo nacional, no llena las necesidades básicas de los trabajadores.



Nosotros los trabajadores venezolanos vamos a seguir en la calle con asambleas como estas y estamos haciendo protestas en todo el territorio nacional como los compañeros educadores con jornadas de protestas pacíficas pero contundentes a fin que se oiga el clamor de los trabajadores.



Ricardo Merentes destrozó las cláusulas contractuales de los trabajadores con ese bendito instructivo malsano, perverso.



Nosotros no somos guarimberos, somos luchadores sociales que estamos en la calle y no dejamos la calle hasta tanto, no se rectifique realmente las políticas económicas que perjudican a los trabajadores venezolanos, no vamos a dejar la calle.



Le solicitamos públicamente que instale una mesa laboral con los sindicatos de base, para que discutamos unas verdaderas convecciones colectivas que satisfagan las necesidades de los trabajadores...no con cúpulas sindicales que solo se encierran en un cuarto y luego le anuncian al país unos contratos leoninos que perjudican a la masa trabajadora.