Presidente Nicolás Maduro apuesta porque en las escuelas se críen gallinas. Maestros rechazan la decisión

18 de octubre de 2019.- Este jueves 17 de octubre tuvo lugar una decisión gubernamental referente a las políticas educativas que ha causado rechazo en el gremio docente en Caracas: la cría de gallinas en los centros educativos con la finalidad de promover la producción de huevos que serían usados en el Programa de Alimentación Escolar.

En el gremio docente el debate está abierto, en los centros educativos y en las las redes sociales porque esta medida tomada en medio de la crisis y dentro de todo el conflicto alrededor de la educación no significa una decisión tomada en el marco de la transformación educativa.

En el desarrollo de las concentraciones hechas en el marco del paro educativo convocado por la coalición sindical y docentes de base llevado a cabo este miércoles 16 y jueves 17 de octubre se pudo escuchar la voz de los y las maestras que se oponen a esta medida por varias razones: por considerarla una imposición, porque no está enmarcada en ninguna transformación de la educación, sino que responde a la explotación del estudiantado y del personal docente “La imposición de cría de gallinas que pretende imponer el gobierno no tiene nada que ver con una educación enmarcada en los procesos productivos, tiene que ver con un nivel de explotación tanto en los estudiantes como en los docentes. ¡No es educación es explotación!” .

Por otro lado, los docentes venezolanos han expresado que la educación se encuentra en un estado de verdadera emergencia. Hacen alusión a los bajos ingresos que perciben “que no cubren ni tan siquiera la canasta alimentaria, ni pensar en la canasta básica”. Añaden que el Programa de Alimentación Escolar no funciona en la mayoría de las escuelas. "Tenemos salarios de hambre, nos robaron las prestaciones sociales hemos perdido todo el salario futuro acumulado a través de los años de servicio, no contamos con HCM, el IPASME no funciona, co se respeta el reglamento de la Profesión Docente"

Otra de las aristas que mantiene al gremio docente en confrontación con las decisiones que se toman a sus espaldas, es el anuncio hecho por el Presidente referente a la construcción de 100 escuelas y liceos, ya que la mayoría de las escuelas en Caracas tienen serios problemas de infraestructura, muchas escuelas funcionan sin tan siquiera contar con una bomba de agua, además que se elude el déficits de docentes que existe en la actualidad, como consecuencia de la renuncia masiva de profesores al sistema de educación pública por las precarias condiciones en las que se han visto obligados a vivir por el pírrico salario que reciben.

Rechazan categóricamente el ingreso de los llamados “maestros emergentes” porque atentan contra el hecho pedagógico, "están poniendo la educación de las niñas y niños venezolanos en manos de repetidores de contenidos, personas que solo van a enseñar a obedecer y no al pensamiento crítico necesario en cualquier sociedad para avanzar".

Hacen la acotación que en Venezuela existen escuelas granjas, que cada escuela según sus características respode a necesidades diferentes, que la construcción de escuelas no puede obviar el hecho de que hay graves problemas en las escuelas que no han sido atendidos por años, que los docentes deben ser personas con idoneidad para procurar que el aprendizaje ocurra efectivamente. "Los problemas que atraviesa la educación hoy en Venezuela no pueden responder a caprichos y a decisiones tomadas de manera descabellada. No puede responder a la explotación copiada del modelo chino. La transformación educativa no se logra con la cría de gallinas, responde a otras necesidades que no van a emanar de la burocracia del ministerio de educación ni del gobierno nacional. La transformación comienza por darle el justo lugar al docente venezolano, con un salario que como mínimo cubra la canasta básica, con la recuperación de nuestras prestaciones sociales, con la garantía de tener atención en salud y un seguro HCM que funcione. La transformación educativa comienza por dignificar a quienes hemos llevado en nuestras manos la educación de las y los ciudadanos"