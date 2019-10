(VIDEO) Roberto Montemarani se pregunta: ¿Cómo le va al municipio Chacao con el alcalde Gustavo Duque?

Lunes, 14 de octubre de 2019.- Roberto Montemarani antes de contestar la pregunta de ¿cómo le va al municipio Chacao con el alcalde Gustavo Duque?, inicia su exposición el 25 de septiembre, solicitando encarecidamente al presidente Nicolás Maduro lo siguiente: por favor, Nicolás tú y tu gente, no coarten nuestra libertad de expresión, no nos estén, permanentemente bloqueándonos en la página.



Por favor Nicolás, a ti y a tu gente, a los que dicen que somos de derecha, que somos anti, antitodo, contrarrevolucionarios, quinta columna, nada de eso, Nicolás.



Por favor, acuérdate de la crítica y la autocrítica que nos habla, que nos habló Hugo Rafael Chávez Frías.



Por favor, no nos coartes nuestra libertad de expresión, no nos bloquees nuestra página.



Se refirió Roberto Montemarani, a continuación, a la gestión del alcalde de Chacao, estado Miranda, Gustavo Duque,



Señaló al alcalde: te estoy mandando unas fotografías, del caso que nos interesa, que te va a interesar también a ti, de una avería en la primera avenida de los Palos Grandes con segunda transversal, frente al edificio Rex.



Hay un hueco en los Palos Grandes que llevan reparando hace mas de un año

Credito: aporrea tvi



Un hueco impresionante que tu gente dejó abierto, nunca terminó la obra y eso lleva exactamente mas un año.



El tres de octubre tuvimos oportunidad de ir al sitio de la denuncia, donde se encuentra el hueco dejado por la alcaldía de Chacao para dejar testimonio gráfico del mismo, esta situado en la primera avenida de los Palos Grandes, con segunda transversal, está completamente abandonado y no se observaron trabajadores en el sitio, lleva así mas de un año de acuerdo a la denuncia.



Hizo Montemarani un pequeño recuento histórico de las gestiones de la alcaldía, desde Irene Saenz hasta la actualidad.

De cero a diez, calificó Montemarani la gestión de Duque con un tres

Credito: aporrea tvi





Muchos anuncios y el hueco que mostró lleva mas de un año y nada.