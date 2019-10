(VIDEO) CORPOELEC está en total abandono manifiestan sus trabajadores

Lunes, 14 de octubre de 2019.- Trabajadores de CORPOELEC convocan a salir a la calle para protestar por un salario digno.No tenemos herramientas, no tenemos vehículos, no tenemos material para trabajar, el salario que devengamos no alcanza ni siquiera para cumplir el transporte para llegar a nuestro sitio de trabajo.No tenemos seguro, no tenemos HCM, no tenemos medicinas, nuestros trabajadores familiares están falleciendo en los hospitales públicos.Y ya basta, ya no aguantamos mas y por eso vamos a estar en la calle.Manifiestan que CORPOELEC está en total abandono y que a la actual gerencia no le importan los trabajadores.