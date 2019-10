(VIDEO) La Cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria

Cría cuervos y te sacaran los ojos

Credito: CCE

Lunes, 14 de octubre de 2019.- La gente nos envía videos, que no podemos por razones de espacio, colocarlos todos, este en particular nos pareció que contiene algunas reflexiones dignas de tomar en cuenta.La Cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria.Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar y al último modelo de carro.La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado.La competencia comienza a ser la ideología de los mass media y el vestido de marca se transforma en su piel.Y por esa vía siguen las reflexiones que contiene este video.Usted, ¿qué opina, está de acuerdo, en desacuerdo o no opina?