(VIDEO) Me quieren sembrá, cuidado, me quieren sembrá, gritó Cabeza de Mango, con los brazos en alto

Domingo, 13 de octubre de 2019.- El viernes once de octubre, en horas de la tarde, en Parque Carabobo, justo al frente de la Fiscalía General de la Nación, en la avenida Universidad de Caracas, ocurrió un incidente que aún no ha sido suficientemente aclarado,



Oswaldo Rivero, el popular Cabeza de Mango, uno de los conductores del programa Zurda Konducta que se transmite en Venezolana de Televisión, el canal ocho, el canal de todos los venezolanos, fue detenido y requisado, maltratado de alguna forma por una comisión policial de la Policía Nacional Bolivariana.



Graben, graben lo que está pasando aquí, cuidado, me quieren sembrá, me quieren sembrá, cuidado, me quieren sembrá, gritaba Cabeza de Mango, con los brazos en alto, rodeado por cuatro funcionarios a los cuales les costó mucho controlarlo...



me quieren sembrá, cuidado, me quieren sembrá, gritaba Cabeza de Mango, con los brazos en alto,

Credito: aporrea tvi



Graba, graba, graba, graba lo que está pasando, me quieren sembrá, me quieren sembrá...vamos a revisar el carro, vamos a revisar, le decía a los funcionarios...graba, graba...vamos a revisar el carro, graba, decía Rivero, gritaba, mientras los funcionarios lo llevaban en brazos, sometido, me quieren sembrá, me quieren sembrá...la gente gritaba a los policías: déjalo, déjalo, déjalo abusador, todo era confusión,



Pero, ¿qué significa eso de sembrá, de me quieren sembrá?



Significa, nos dijo un policía, que hay funcionarios que colocan drogas, armamento o cualquier otro elemento que pueda señalar actividades ilegales en los vehículos que detienen y pueden de esta forma crear un falso positivo, una prueba contra quien lo conduce.



Lo hacen, aunque es ilegal, todas las policías del mundo, aclaró



Esta raro todo lo que pasó y la opinión pública se pregunta: ¿ qué hubiese pasado si fuese un ciudadano común, un desconocido, cualquiera de nosotros, quien hubiese sido objeto de ese procedimiento?



¿Qué es lo que está pasando, donde están los derechos de los ciudadanos?



Debe darse una aclaratoria pública de todo este enredo.



Cabeza de Mango, esperamos que estés bien.



Tremendo gañote.