(VIDEO) Presidente electo de Guatemala dice que le impidieron el ingreso a Venezuela

12-10-19.-Alejandro Giammattei, actual presidente electo de Guatemala, denunció que la mañana de este sábado funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar le impidieron acceder al territorio venezolano."No nos dejaron entrar a Venezuela, nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión", explicó el ganador de las elecciones presidenciales guatemalteco, quien aún no se ha juramentado, cuyo propósito de su visita era invitar personalmente al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, a su juramentación.Las autoridades venezolanas no han informado hasta el momento por qué no se le permitió el ingreso a Giammattei, quien fue elegido en agosto y asumirá la presidencia de Guatemala el 14 de enero.