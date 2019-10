Delcy Rodríguez ratificó que Venezuela jamás volverá al modelo neoliberal

10 Oct. 2019 - La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ratificó que Venezuela jamás volverá al oscurantismo neoliberal, esto a propósito de una noticia difundida por Rusia Today en la que señala que multimillonarios estadounidenses pagan menos tributos que la clase trabajadora.A través de su cuenta en la red social digital Twitter, la vicepresidenta Ejecutiva indicó que “ese es justamente el modelo contrapuesto al Socialismo Bolivariano de Venezuela! El modelo capitalista depredador del ambiente, generador de guerras y desigualdad social ve en la Revolución Bolivariana una amenaza a destruir!.Los recortes de impuestos promovidos por Donald Trump en el 2017 han beneficiado en Estados Unidos a la clase más alta, que desde el año pasado por primera vez paga una tasa impositiva más baja que la clase trabajadora, según The New York Times.De acuerdo a las cifras recopiladas por los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, durante el 2018 las 400 familias más ricas del país pagaron una tasa impositiva total de 23 %, sumando las tasas de carácter federal, estatal y local, mientras que la mayoría de los estadounidenses pagaron un 24,2 %.En contraparte, en Venezuela hace unos días entró en vigencia un nuevo impuesto para darle equilibrio a la solidaridad y la inversión necesaria pública.Se trata de un impuesto que pagan más o menos 250 mil contribuyentes especiales que tienen 568 mil dólares en activos y cancelan del 0, 25% al 1,05%.Esta medida de la nación bolivariana, no toca al pueblo trabajador ni a las personas de escasos recursos.