(VIDEO) ¿Qué pasa con el precio del pan? ¿Por qué está tan caro?, se pregunta R. Montemarani

Miércoles, 09 de octubre de 2019.- Nosotros aquí en Venezuela aún cuando no producimos trigo masivamente, encontramos que por efecto de las tradiciones presentes desde los tiempos de nuestra estructuración como pueblo, somos consumidores de pan, lo trajeron los europeos, se quedó y hoy es nuestro.



Es parte de lo que somos, es un elemento fundamental de nuestra dieta diaria.



A quién en nuestro país no le gusta un pedazo de pan calientito, ya sea solo, con queso y mantequilla o para acompañar a las comidas.



En algunos estados andinos, hasta donde se conoce, se encuentran pequeñas plantaciones de trigo que ayudan a abastecer mínimamente a los mercados locales.



El pan, además de la tradicional arepa, ha sido compañero de nuestras comidas por muchísimos años y a pesar del incremento desmedido que últimamente ha sufrido su precio, sigue siendo consumido, con dificultad, por nuestra gente.



Roberto Montemarani aborda el tema del pan en dos tiempos, primero nos comenta de su aumento en la panadería Candilejas, dependiente de la Caja de Ahorro Penitenciaria que está ubicada en el edificio París, adyacente a la iglesia en plena plaza Candelaria de Caracas y en segundo lugar, también en tiempo de aumento, del caso de una panadería popular, ubicada en Sarria, cerca de la estación de radio Negro Primero, donde se consigue pan con precios igualmente aumentados.



Roberto Montemarani desde la panadería Candilejas, en La Candelaria, nos habló un poco sobre el alto precio del pan

Nos encontramos, el 25 de septiembre, con Montemarani en la plaza Candelaria de Caracas, donde funciona. al lado sur de la iglesia, la panadería Candilejas que depende la da Caja de Ahorro Penitenciario, donde nos habló un poco sobre los incrementos desmesurados en el precio del pan.



Arrancó Montemarani: Iris Varela, comandante Fósforito...acabo de comprar el pan en ese lugar Iris, te voy a hacer una pregunta a ver si tu puedes darle una solución o tú puedes aclarar esta situación.



En el transcurso de un mes, el pan en la Caja de Ahorro Penitenciario, en edificio Paris, en la Candelaria, el pan costaba 3,000 bolívares, en la panadería Candilejas, de 3,000 pasó a costar 5,000, 6,000 y ya está hoy en 8,000 bolívares, exactamente en un mes, comandante Fósforito. Iris Varela, en esta Revolución, ¿cómo eso es posible?



De 3,000 a 8,000



Hoy se tiraron la novedad (en la misma panadería) de que una persona viene a cancelar un café que pide en la barra y cuando va a cancelar, parte de lo que va a cancelar era con billetes de cien bolívares y la señorita, muy amablemente le dijo, que no recibía billetes de cien bolívares.



Cuando ustedes los del gobierno dicen que los del banco tiene que aceptar los billetes de baja denominación en este lugar no los aceptan.



Iris Varela, la comandante Fósforito, deberías aclarar si por causa de la hiperinflación el pan subiera de 3,000 a 8,000, debería ella decir y aclarar si el trigo que estamos comprando a los rusos, que tienen una inflación muy baja...si el trigo se compra hoy a mil y dentro de tres meses el trigo te cuesta 1001 ¿por qué aumenta tanto el pan?



¿Iris Varela tendrás alguna explicación, Iris Varela?









Recordó R. Montemarani el tres de octubre, unas declaraciones dadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México:



Donde AMLO habló de la lucha de México contra la corrupción y del crecimiento de México, si, México está luchando contra la corrupción y está teniendo crecimiento con el presidente López Obrador.



Tú ,Nicolás, hablaste de que en Venezuela tenemos el rumbo claro.



¿Cuando tú hablas de que tenemos el rumbo claro, ¿a que rumbo te refieres? ¿a la lucha contra la corrupción o a la economía, al crecimiento?



Porque ni hay lucha contra la corrupción, porque los corruptos cada vez son mas y con la economía estás pelando porque no funciona o funciona muy mal.



Lo de la corrupción te lo nombro Nicolás, porque yo creo que el asunto este de las panaderías tiene bastante que ver en todo esto, sobre todo, lo lamentable, cuando son panaderías del Estado.

¿Qué pasa con el precio del pan? ¿Por qué está tan caro?

Te nombremos y la nombramos a Iris Varela, en la panadería de la Candelaria, de donde está la Caja de Ahorro Penitenciario que de 3,000 bolívares subieron el pan a 8,000 y nadie aclara nada.



Simplemente usted cállese la jeta y pague.



Resulta ser que en Sarria hay una panadería popular, subiendo, donde está la bomba, detrás de la emisora Negro Primero...hay una panadería pequeña, popular.



Ahí, el pan andino estaba costando, el mismo pan que venden en la Candelaria a 8,000, ese pan estaba costando 2,300 bolívares y de un solo tanganazo lo subieron a 8.500.



¿Cómo se llama eso?



Hay alguien del gobierno que es el que le mete la mano a los precios y que jamás te van a dar una sola explicación, porque no hay explicación.



Continuó Montemarani con su análisis: la inflación en Rusia, a quien le compramos la harina de trigo para el pan, es del 2.42 % anual...lo que significa que ante una inflación tan baja en Rusia, tu estás comprando el trigo...las compras no van a variar tan sustancialmente como para hacer un cambio en el costo del pan.



Aquí baja el dólar pero los precios siguen subiendo porque los comerciantes suben los precios porque, según ellos, sube el dólar.



Y el pan ya está en 8,500 bolívares en una panadería popular Nicolás Maduro Moros,



