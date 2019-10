Sectores de Caracas se quejan por falta de agua y ausencia de información por Hidrocapital

8 Oct. 2019 - Habitantes de distintos sectores de Caracas denuncian que el servicio de agua potable a través de las tuberías presenta irregularidades, y a su vez, reclaman a las autoridades de Hidrocapital respuestas a los problemas que están surgiendo con la distribución.



En las parroquias El Paraíso, La Pastora, San José y Candelaria han realizado protestas callejeras exigiendo que se restablezca el servicio de agua en estas zonas.



Luis Rojas, vecino del sector El Carmen, en la parroquia Sucre, señala que en su sector ya cuenta unos 30 días que no les llega el líquido, “y tenemos que salir a cargar agua desde otros sectores, para poder atender las necesidades de nuestras casas”, como son cocinar, limpieza y aseo personal.



En la parroquia San Juan es común ver una larga cola de personas con botellas y tobos para llenarlos de agua desde un hidrante destinado al uso del cuerpo de bomberos. “Tengo que venir casi todos los días a cargar agua para mi casa, ya que no cuento con los recursos para comprar los botellones. No entiendo qué pasa con el servicio, pues las autoridades de Hidrocapital dicen que todo está normalizado”, comentó Marcos Porras, vecino de San Martín.



En la calle Los Cujicitos, en la parroquia San José, los residentes cuentan que durante todo lo que va del año han tenido problemas con la distribución. “Nos hemos mantenido cargando agua de los manantiales que bajan del cerro El Ávila y con algunos camiones cisternas que nos mandan desde Hidrocapital. Del resto, rogamos para que llueva y poder llenar los pipotes y tener reservas para lavar y limpiar la casa”, dijo Manuel Llovera.



Caricuao es otra zona de Caracas que se queja por la falta del vital líquido, muchos de sus habitantes han manifestado que los tiempos de abastecimiento fijados por Hidrocapital los está incumpliendo la propia institución, en la última semana el plan establecido de tres días a la semana se redujo a menos de 20 horas de servicio y para hoy se espera su llegada.



Muchas comunidades se quejan de las irregulares entregas del servicio pero más por la falta de información de la hidrológica, la cual causa su impacto al no saber cuál es el origen de los irregulares cortes y la incertidumbre de "cuándo se va y cuándo regresa" el agua.



