Juan Barreto “Manifestamos contra los despidos y la persecución sindical, luchamos por un salario digno y el rescate de los derechos de los trabajadores”.

"Presente en Puerto Cabello en Asamblea Obrera de la Refinería El Palito, en compañía de los trabajadores de Bolipuerto, trabajadores eléctrico y otros sectores. Lucha por el rescate de los derechos labores del pueblo y por hacer posible una urgente auditoría general de nuestra empresa petrolera".



7 de octubre de 2019.-



El vocero nacional del movimiento REDES, Juan Barreto, participó en la asamblea de trabajo de la refinería El Palito, en el Estado Carabobo municipio Puerto Cabello, con la intención de manifestar su solidaria con las luchar laborales emprendidas por el grupo de trabajadores presente en una manifestación de calle como acto de protesta contra el gobierno nacional.



Juan Barreto en compañía de Wilson Espino del partido EVOLUCION, Jaime Torres coordinador regional del movimiento REDES, Horacio Silva y Marcos Sabariego dirigentes laborales de la refinería El Palito, recibió las diversas peticiones de los trabajadores en el acto de protesta pacífica.



En este sentido, Barreto en medio de la asamblea emprendida por los trabajadores de la refinería destaco que "los trabajadores nos movilizamos contra las persecuciones, suspensiones salariales, salarios de hambre. Sólo la unidad y la construcción colectiva podrán acabar con este desastre".



"Sólo garantizando la calidad de vida y los derechos de los trabajadores saldremos de este desastre. El país eleva su voz y construye su esperanza" destacó Barreto.



Al finalizar la asamblea de trabajadores, Barreto apuntó a través de sus redes sociales que "presente en Puerto Cabello en Asamblea obrera de la Refinería El Palito, en compañía de los trabajadores de Bolipuerto, trabajadores eléctrico y otros sectores. Contra los despidos y la persecución sindical, lucha por un salario digno".



Barreto destacó que "Venezuela y el pueblo organizado, tejen sus REDES de amor y lucha, por las SOLUCIONES del pueblo".



En medio de la protesta pacífica, Juan Barreto subrayó que "lo que están proponiendo los trabajadores tiene que ver con la reivindicación del salario, con el artículo 91 de la Constitución que habla de un salario digno, que se corresponda con las necesidades de seguridad laboral, culturales, políticas y, por supuesto, de calidad de vida de los trabajadores".



Anunció que llevará tales propuestas a la mesa de diálogo con el Gobierno, para la recuperación de la industria petrolera. "El gobierno perdió la gobernabilidad, por eso los trabajadores hablan y hay que oír sus propuestas, ese es el diálogo en el que yo creo, donde los trabajadores, campesinos e indígenas estén representados, no en un diálogo de élites, enfatizó Barreto.



PETITORIO DE LOS TRABAJADORES DE LA REFINERIA EL PALITO



Juan Barreto junto con los trabajadores de la refinería, apoyo una protesta de trabajadores que exigen mejoras laborales. Luego de algunas reuniones de carácter político ofreció una entrevista a un programa de radio de la costa carabobeña y la costa oriental del estado Falcón. Sobre esta realidad argumentó que "anda recorriendo todo el país y me encuentro con los trabajadores, campesinos, indígenas, pescadores jóvenes, todo esto para recoger sus quejas de demandas nacionales, escuchar al pueblo de pie".



Barreto señaló que "sostuve una reunión con 200 trabajadores de la refinería El Palito, la idea es que por una propuesta nuestra, que elevamos a través de Claudio Fermín, Felipe Mujica y Timoteo Zambrano se instaló una mesa de diálogo, luego se acordó la creación de unas mesas auxiliares o complementarias, una de esas mesas a instalar abordará los problemas de los trabajadores, campesinos, indígenas".



"Nosotros estamos proponiendo que quienes nos representen en esa mesa sean trabajadores reales, campesinos e indígenas reales y no figurines", acotó Barreto.



"Nuestra intención pasa por llevar las quejas y propuesta de los trabajadores a nivel nacional a la mesa de diálogo, y así junto con los trabajadores resolver los problemas presentados en la asamblea de la refinería" destacó Barreto.



"Lo que están proponiendo los trabajadores nosotros lo vamos a llevar a esa mesa con una propuesta de los trabajadores para la recuperación de la industria petrolera" enfatizó Barreto.



El dirigente obrero Marcos Sabariego informó que "el motivo de la protesta, cívica y en el marco de la legalidad, es hacer conocer a las autoridades de Pdvsa y el Gobierno que los trabajadores petroleros no pueden seguir viviendo así, "se nos están muriendo nuestros trabajadores y sus familiares mientras que la gerencia da un saludo a la bandera."



La protesta pacífica de los trabajadores de refinería El Palito, en Puerto Cabello, concluyó con la entrega de un petitorio y propuestas a organizaciones de defensa de los Derechos Humanos