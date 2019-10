Hermann Escarrá: Convocar elecciones generales daría un golpe a la Constitución

El constituyente Hermann Escarrá Credito: Web

7 de octubre de 2019.- El co-redactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y presidente de la comisión constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Hermann Escarrá, durante su vista al estado Falcón afirmó que las únicas elecciones legales que están en puertas son las parlamentarias.



A pesar de que en ámbito político y en la Mesa Nacional de Diálogo se ha hablado de la posibilidad de un acuerdo entre gobierno y posición para unas elecciones presidenciales, fue enfático al asegurar que ese hecho “se trataría de un golpe de estado a la Constitución”.



“La actual Asamblea Nacional está camino a vencerse, por eso no veo legalidad en una nueva elección presidencial, eso sería vulnerar nuestra Carta Magna y ante eso debemos tener mucho cuidado cuidado, porque sería una falta grave constitucionalmente”, explicó.



Balance constituyente



Las 21 comisiones de trabajo que integran la Asamblea Nacional Constituyente instalada en el año 2017 a solicitud del presidente Nicolás Maduro ya entregaron sus propuestas a la comisión constitucional la cual preside, Escarrá.



— Con ese material en mano ¿Qué viene?



— Como encargada de convenir la redacción final de la Constitución evaluamos las propuestas y las pasamos a la directiva para que esta las baje al debate en la plenaria, allí se revisará, discutirá y perfeccionará para luego llevarla a la consulta popular, ese es el procedimiento.



«Claro esto no quiere decir que no seguirán trabajando las comisiones, porque continúa las reuniones tanto de lo territorial como de lo sectorial, además hay que seguir con las leyes constitucionales en el área económica, cultural, militar internacional, entre otros».



— ¿Cuáles con las propuestas que se han recibido por parte de las comisiones?



— Hay muchos aportes que serán objeto de discusión, inclusive hay temas polémicos, por ejemplo el tema de lo sexo diverso, la propiedad individual y social, hay que desarrollar un mecanismo de garantice estas propiedades. En lo económico determinar el sistema económico, si será alternativo al petróleo o si se conjugará con éste, la reorganización del Tribunal Supremo, pues hay una propuesta de separación de la Sala Constitucional hacia un Tribunal Superior que se encargue de las garantías constitucionales, son aspectos que serán objeto de mucho debate.



«Pero también están los temas menos controversiales, como la iniciativa comunal que por ahora no existe en la Constitución, el sistema de comuna transversal al ordenamiento jurídico, los derechos de los discapacitados, adultos mayores y mujeres».



— ¿Para cuando estima que se inicien las discusiones de las propuestas?



— Estamos a la espera de que la junta directiva revise las propuestas para que ella determine el momento del debate ya no desde las comisiones sino desde la plenaria.



Otras facultades



El abogado sostuvo que la ANC entre otras tareas tiene la finalidad de reorganizar el Estado y para ello también existen propuestas que inclusive ya se han implementado en varias regiones.



— ¿De qué se trata esa reorganización del Estado?



— Está orientado principalmente a los consejos legislativos, cómo sería su nueva integración, en las gobernaciones hay que evaluar si se quedan igual o se cambian y seguro habrá modificaciones, para ello se nombrarán una especie de comisión constitucional, no digo que ese sea el nombre pero si la figura, para entrar en armonía con el proceso de cambio, las dos instancias de forma paralela.



— ¿Cuál es la vía legal para esa reorganización?



— La única es la Constituyente, claro está que un acuerdo de las partes, gobierno y oposición, alentaría al poder plenipotenciario a avanzar en la reforma del Estado.



— ¿Con la Asamblea Nacional (AN) activa no se puede reorganizar el Estado?



— En ese caso se hablaría de una reforma, porque la única que tiene potestad para sustituir, modificar y profundizar en la Carta Magna es la Constituyente.



Acciones irreversibles



— ¿La ANC culminará su objetivo aunque se haya activado la mesa de diálogo nacional?



— Si, la Constituyente termina una vez que el proyecto constitucional es presentado al pueblo y este decide, hay una probabilidad de que la colectividad no lo apruebe, ante eso trabajaremos para conseguirlo pero en la consulta todo es posible, sobre todo si es democrático y no un plesbiscito.



—¿Cómo debe salir la AN del desacato?



— Tiene que regresar la presidencia donde se cometió el desacato, es decir, la de Henry Ramos Allup, corregido eso se convoca a una nueva elección para elegir el próximo presidente de la AN, no hay otro procedimiento.



— ¿Y cómo quedan los diputados de Amazonas?



— Al regresar Ramos Allup tiene que desincorporar a los diputados en cuestión hasta que el TSJ decida, esa fue la orden dada en las medidas cautelares, luego solo queda escoger el nuevo presidente.