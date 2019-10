Por feriados regionales: Banco de Venezuela no prestará servicio comercial en 6 estados

Banco de Venezuela Credito: web

7 de octubre de 2019.- Oficinas locales del Banco de Venezuela ubicados en los estados Aragua, Barinas, Lara, Portuguesa, Sucre y Zulia no prestarán servicio comercial este lunes por feriados regionales vinculados a la celebración católica por la Virgen del Rosario, patrona de varios pueblos y ciudades del país.



En su cuenta Twitter, la entidad financiera informó que en el estado Aragua, la oficina de San Casimiro ubicada en la calle Miranda no abrirá este lunes.



Asimismo, en Barinas, la agencia de Sabaneta, ubicada en la Avenida El Llanero con calle 7, estará cerrada.



En Lara, la oficina de Carora que se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, permanecerá cerrada por el feriado regional



Mientras que en Portuguesa, los clientes del Banco de Venezuela en Turén deben tomar sus previsiones porque este lunes no prestará servicio comercial.



En el estado Sucre, la agencia de Marigüitar que puede ubicarse en la calle Sucre, estará cerrada por el feriado local.



Las agencias de la entidad bancaria en Cabimas, estado Zulia, ubicadas en la avenida Independencia, Villa del Rosario, calle Central y avenida Principal no laborarán este lunes.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)