Brazos sindicales del gobierno aglutinados en la CSBT y FBT proponen completar salarios con una comida diaria en los sitios de trabajo

06 de octubre de 2019.- En las redes sociales se ha expresado la indignación que sienten las trabajadoras y trabajadores ante el anuncio realizado por la CSBT y la FBT, brazos sindicales del partido de gobierno y sus aliados, sobre el diseño de una Convención Colectiva Única Nacional en el que se anuncia "completar" el groseramente depauperado con un plato de comida al día. "Esclavismo moderno" ya lo denominan los trabajadores públicos.

Carlos López, quien funge de coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, Campo y Pesca de Venezuela, (nunca ha habido elecciones de directiva en esta Central, es decir que toda la Junta Directiva fue nombrada a dedo), informó que comenzaron a reformar las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público.



«Estamos diseñando un modelo de convención colectiva que no vea solamente en condiciones de guerra económica, de hiperinflación, de post operación de salario (…) sino hacer un conglomerado de cuatro factores que deben configurar la respuesta de los trabajadores con la situación», dijo.



Explicó que este "nuevo modelo" consta de cuatro módulos, que serán discutidos en un corto plazo. Resaltó además, que intentarán que los aumentos de sueldos se fijen de acuerdo con la realidad del país.



López indicó que buscan fortalecer el salario a través de un módulo social, de forma que existan facilidades de alimentación para que los trabajadores no se vean afectados por los costos de los productos básicos.



«Decíamos que en vez de tener un ticket alimentario que lo devora la inflación en pocos meses o en pocas semanas, volver más bien a la metodología de los almuerzos o una comida diaria en el sitio de trabajo, y que sea parte del salario social», añadió.



En el programa A Tiempo de Unión Radio, aseveró que gracias al trabajo de los empresarios y los "grupos de campesinos" que están produciendo, se logró satisfacer por completo la demanda de arroz y caraotas en todo el país, por lo que afirmó que «ya no hace falta» importar esos rubros.



Sin embargo, el precio de 1 Kg de caraotas sobrepasa el valor del salario mínimo mensual y con el mismo sería imposible obtener 2 Kg de arroz en un mes.