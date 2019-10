Venezolanos podrán autoempadronarse en el XV Censo de Población

4 oct. 2019 - El proceso de modernización del XV Censo de Población y Vivienda permitirá a los habitantes de Venezuela, registrar voluntariamente la información sobre sus hogares a través de internet en un proceso denominado como; autoempradronamiento.



El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, explicó que este mecanismo de innovación se da gracias a la incorporación de los códigos QR al sistema de información censal.



“¿Usted no quiere que vaya un entrevistador? tiene el autoempadronamiento, agarra el código QR, lo dirige a la plataforma web (…) llena sus datos y nadie va a preguntarle nada, cuando va el empadronador posteriormente le dice: ya yo llené los datos en la página web, le preguntará: ¿Cuál es el código?, y listo.” refirió Menéndez.



En 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), conjuntamente al Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (Ignsb) levantaran la información en campo mediante el uso de dispositivos móviles y sistema de aplicaciones que compilaran la información y que será procesada a nivel central.



Cédula inmobiliaria, un salto al desarrollo



La etiqueta que generará el XV Censo tendrá un código QR particular por cada inmueble y permitirá a las familias y comerciantes acceder al Sistema de Base de Datos, ya que por primera esta información recogida por el Estado se va a asociar a la cédula inmobiliaria, representando un salto cualitativo.



Explicó Menéndez que para el pago de servicios como electricidad, agua, telecomunicaciones, entre otros, ya no se necesitará los número de contrato, todo va estar compilado en el código QR.



De esta manera, se simplificaran los tramites y se optimizaran todos los sistemas de servicios y políticas públicas y los sistemas de seguimiento para la planificación y medición del Estado venezolano.

