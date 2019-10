(VIDEO) Roberto Montemarani: ''Nosotros tenemos la peor política económica de toda la historia democrática de Venezuela''

Martes, 01 de octubre de 2019.- El miércoles 25 de septiembre desde la plaza Candelaria de Caracas, Roberto Montemarani comentó parte del discurso de Mauricio Macri, presidente de la República Argentina, ante la Asamblea de la ONU en Nueva York.



Resaltó el hecho de que Macri había solicitado a la ONU su apoyo en el litigio sobre las islas Malvinas cuando 24 horas antes había firmado un acuerdo comercial con el Reino Unido.



Comentó igualmente la participación de Jair Bolsonaro, presidente del Brasil donde dijo que él no estaba de acuerdo, por lo que hablaba la prensa y por lo que hablaban muchos países de que la Amazonía era el pulmón del planeta tierra.



Destacó Montemarani que en Argentina el salario mínimo es de 285 dólares y en Brasil está alrededor de los 250 dólares...Nicolás Maduro en tu Revolución el salario mínimo son 2 dólares.

Roberto Montemarani: Nosotros tenemos la peor política económica de toda la historia democrática de Venezuela

Credito: aporrea tvi

Y se pregunta Montemarani, le pregunta a Nicolás:



¿Será posible que en Venezuela de toda la gente que lo rodea no hay alguien con un poquito de dignidad que se retire del cargo porque le da vergüenza de lo mal que lo está haciendo? porque esto no funciona.



No sé cual es la estrategia, pero yo sé lo del día a día porque yo soy un ciudadano común y silvestre.



Nicolás Maduro creo que hay muchas cosas que te están fallando.