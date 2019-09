(VIDEO) ¿Qué opina la gente de las conversaciones gobierno-oposición?

Domingo, 29 de septiembre de 2019.- La situación política en Venezuela se mueve a alta velocidad, los hechos se presentan de manera vertiginosa y en nuestro afán de llevarles a aporreadores y aporreadoras lo que la gente piensa de los diversos temas que nos afectan seguimos realizando encuestas en la calle.



Recientemente se rebeló a través de la firma de un convenio las reuniones que se estaban realizando entre el gobierno y un sector de la oposición, reuniones paralelamente a las efectuadas bajo la supervisión de Noruega,



De nuevo, contamos con la colaboración de César Henríquez y preguntamos a la gente que se mueve en los alrededores de la plaza Candelaria, lo que piensan al respecto de estas reuniones y este es el resultado por demás variado de nuestra encuesta:



Credito: aporrea tvi

Nelson Ferrer: realmente no hay mucho optimismo, parece mas bien un show montado...la parte con que están hablando representa una minoría de todo el conjunto de la oposición, cerca de ocho escaños tienen en la Asamblea Nacional, no tienen respaldo popular y algo que no tiene respaldo popular se convierte en tiranía, realmente es mas de los mismo.

Credito: aporrea tvi

Cualquier situación que ocurra en estos momentos afecta a todo el mundo, en pro o en mal, porque estamos a nivel de una situación que jamás la habíamos pensado...debemos ser optimistas todo el tiempo, nunca pesimistas...hay que pensar en lo bueno para que venga lo bueno, opinó María Felicia Albarrán.

Credito: aporrea tvi

Diego no confía en ninguna de las dos partes que están conversando.

Credito: aporrea tvi

Yo creo que si puede tener un efecto positivo, expresó Carlos, no quiso sugerir ningún punto para añadir a la discusión entre gobierno y oposición, cada quien tiene su criterio y su opinión respecto a política.

Credito: aporrea tvi

Yedith Gálviz: si es bueno, si es bueno, siempre que haya una coordinación buena y que haya paz...la vida está muy cara, muy cara está la vida, es increíble, pero, pero hay paz, estamos cambiando la comida por la paz.

Credito: aporrea tvi

Por su parte Victor expresó: no porque ya tenemos mas de tres años en eso y eso no avanza.



Eso lo que le da mas bien es oportunidad a Maduro para que siga en el poder, eso de las conversaciones es una ayuda para el presidente Maduro, para que el presidente Maduro se mantenga en el poder.

Credito: aporrea tvi

Para Iván Medina todo diálogo trae cosas positivas...es optimista al respecto...debe asistir mas gente de la oposición al diálogo, no cerrarse, lo que he visto hasta ahora es que dentro de la misma oposición hay división...el gobierno siempre ha estado presto al diálogo.



Mi mensaje es que sigan así, que sigan en el diálogo.

Credito: aporrea tvi

Ante las preguntas de César Henríquez: ¿Podemos esperar los venezolanos resultados positivos de esas conversaciones? respondió Rubén Benítez: seguro, seguro, ¿Es optimista al respecto? si señor...debe discutirse el tema económico.

Credito: aporrea tvi

Ellos nunca, hablan y hablan y hablan y a la hora de...no hacen nada, todo sigue igualito, con la misma drama, con el mismo dolor...no se siente optimista, sale uno y sale el otro y hablan y hablan y no llegan a nada, expresó Gloria Gudelos.

Credito: aporrea tvi



Para Sebastián Paredes: si de repente, el venezolano toma consciencia de lo está aconteciendo ahorita en el país y de repente quiere una mejora, deberían como que unirse integralmente, completamente todos los venezolanos para llegar a una solución, a un acuerdo porque nos ponemos a ver y a la final todos somos venezolanos, seamos de oposición o seamos chavistas o seamos gobierno.



No creo que oposición y gobierno lleguen a ese acuerdo de querer solucionar esto.

Credito: aporrea tvi



No estoy optimista, de verdad, que te puedo decir...no vislumbro nada bueno, señaló José Cedeño.

Credito: aporrea tvi



Isabel María indicó que a lo mejor podría esperarse algo bueno de esas conversaciones.entre el gobierno y la oposición...ve la situación que estamos viviendo los venezolanos un poco crítica.

Credito: aporrea tvi



Estoy concentrado buscando trabajo y no estoy tan pendiente ni del uno ni del otro, no sé lo que está pasando dijo Dannar.

Credito: aporrea tvi



La verdad es que no sé, indico una señora que iba apurada.

Credito: aporrea tvi



Afirmó Joel: yo creo que con el diálogo si y el razonamiento de parte y parte porque lo que nos está dividiendo es lo político y a la final todos somos venezolanos y tenemos los mismos derechos tanto de un bando como del otro.



Propuso que traten el tema de la inseguridad que es lo que nos está matando.

Credito: aporrea tvi



Zenaida Díaz: yo creo que independientemente de lo que ellos discutan, todos tenemos que lograr un resultado positivo para Venezuela, es decir, dejar de pensar que depende de ellos...creo que nosotros estamos como población , como nación, quizás, despertando a la realidad política.



Yo no creo que nosotros debamos depender de lo que suceda allí, sino cada quien hacer su trabajo, hacerlo bien, para poder lograr un resultado positivo.



Si cada quien hace su trabajo como tiene que hacerlo, todos vamos a lograr un país mejor.

Credito: aporrea tvi



Respondió Carlos Atal: no, no creo porque nunca van a llegar a un acuerdo, para mi esto es como un juego, una burla hacia el pueblo...no espero nada de ellos, vamos a seguir en lo mismo.

Credito: aporrea tvi



Jennesy dijo que no porque ya estamos estancados, ya eso se ha hecho muchas veces y no ha servido para nada, igual.

Credito: aporrea tvi



Para Julio Ramón: eso es lo que los venezolanos esperamos que se pongan de acuerdo y no sigan peleando entre ellos y no nos den soluciones al pueblo que es lo que necesitamos.



Deben tratarse los temas principales, la economía, que el costo de la vida tenga un verdadero significado...no tiene sentido que un aceite valga mas que un sueldo mínimo.

Credito: aporrea tvi

Para David Ochoa: hay que esperar, esperar un poquito para ver que piensan hacer o que van a hacer…como vemos la situación del país yo digo que ellos deberían preocuparse mas por el alto costo que tienen lo precios de la comida, que es lo mas que preocupa a los venezolanos.



Hizo la pregunta de nuevo César Henríquez: ¿Usted cree que la mesa de negociaciones tendrán algún resultado positivo para el país?

Yo creo que no, dijo Isabel Sequera, porque este gobierno no está dispuesto a dialogar, ellos lo que hacen es para ganar tiempo, porque ellos no quieren nada con elecciones…ellos no están dispuestos a soltar el poder.

Credito: aporrea tvi



Yo creo que no, dijo Isabel Sequera, porque este gobierno no está dispuesto a dialogar, ellos lo que hacen es para ganar tiempo, porque ellos no quieren nada con elecciones…ellos no están dispuestos a soltar el poder.

Credito: aporrea tvi



Realmente no estoy de acuerdo que tengan tantas dificultades para tener una reunión, para tener una conversación…lo que necesitamos en realidad es un cambio opinó Jean Félix.

Credito: aporrea tvi

Cierra esta encuesta la señora Dayse Días: yo opino que nosotros estamos viviendo una dictadura, por eso es que el diálogo no aplica. Yo digo que el diálogo es un instrumento para retardar mas este régimen que lo que está trayendo es hambre y miseria para nosotros…para mi lo mas inmediato sería una intervención a través de los organismos internacionales.