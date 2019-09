(VIDEO) Roberto Montemarani hace algunos comentarios sobre la reunión Gobierno-Oposición

Domingo, 29 de septiembre de 2019.- Recientemente el gobierno de Maduro y un sector de la oposición lograron un acuerdo producto de conversaciones que realizaban de forma discreta y casi secreta, Roberto Montemarani comentó el 18 de septiembre sobre este tema.Dirigiendose al presidente Nicolás Maduro expresó Montemarani: es una batalla mas que le ganaste a la oposición.Se reunieron Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, me acuerdo de Aristóbulo, varios personajes de primera linea de este gobierno...es indignante ver a un Timoteo Zambrano, un perdedor de la política de este país, como le diría Alberto Nolia, Gimoteo Zambrano.Después tenemos a Claudio Fermín quien justo con Eduardo Fernández en la oposición, son los únicos que les funciona el cerebro.Y hay un tercero...Felipe Mujica, otro perdedor nato de la política de este país, que no podemos olvidar, por eso lo vamos a recordar, porque tenemos que recordar cuando...hace años...tú le mentaste la madre a Hugo Rafael en un programa de Martha Colomina.Chávez, como era su estilo se le c... de la risa.