Dimes y diretes de la primera sesión de la AN luego de la reincorporación de la bancada oficialista

Caracas, 24 de septiembre de 2019.- La primera sesión de la Asamblea Nacional, luego de la reincorporación de la bancada oficialista ha estado marcada de dimes y diretes.

Francisco Torrealba, Ramón Lobo, Hugbel Roa, Ricardo Molina y Ricardo Sanguino de la bancada del PSUV fueron acusados por la oposición de derecha de violar el Art. 191 de la CRBV que establece que los diputados que hayan asumido cargos ejecutivos han perdido su investidura.

Pedro Carreño expresó que quien decidiria si son diputados o no es el TSJ. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar al señalar que este Poder no actúa con autonomía y está subordinado al gobierno de Nicolás Maduro.

[#VIDEO] #SesiónAN "No son diputados y punto": La respuesta del Dip. Herry Ramos Allup a Pedro Carreño #24Sep (vía @sincepto) https://t.co/QDWaXh0Ujk pic.twitter.com/t4ZeHRwc9V — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 24, 2019

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 24, 2019 Juan Guaidó, a pesar de tener las fotos en las que demuestran su relación con Los Rastrojos, afirma que se debe rechazar la presencia de todos los grupos irregulares en Venezuela.

Asimismo Guaidó arremetió contra Rafael Ramirez al referirse a ministros que solicitaron fueran interpelados y la bancada oficialista en su oportunidad negó. "¿Qué dicen ahora de Rafael Ramirez?". A lo que Ramirez respondió a través de la red social twitter.

#ENVIVO #SesiónAN Guaidó: Para ejercer el patriotismo rechacemos todos la presencia de grupos irregulares. Hay que empezar rechazando las tropas rusas en Venezuela. Ejerzamos soberanía, o ¿es que no confían en la Fuerza Armada Nacional? #24Sep (vía @VPITV) https://t.co/QDWaXh0Ujk pic.twitter.com/F93x9YNWAI — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 24, 2019

#SesiónAN Lo que haces @jguaido es lo mismo que hace maduro: insultas, mientes, condenas sin prueba alguna. Por una oposición como la tuya es que maduro se mantiene en el poder. Porque no hablas de los 3 MM de $ que guevara nos pidió y con los que me querían extorsionar? — Rafael Ramírez (@RRamirezVE) September 24, 2019

Entre acusaciones, dimes y diretes también salió a la luz el tema del cierre de ANTV y el despido ilegal de cientos de trabajadores en el año 2006.

Durante réplica de Darío Vivas a Henry Ramos sobre "robo de equipos de ANTV", la periodista Betzaida Amaro ex trabajadora se esa planta, le reclamó el despido de los empleados del canal

#24Sept | #SesiónAN #Venezuela Durante réplica de Darío Vivas a Henry Ramos sobre "robo de equipos de ANTV",a periodista Betzaida Amaro ex trabajadora se esa planta, le reclamó el despido de los empleados del canal. | Vía @morapin pic.twitter.com/aYSKJq3iTH — Crónica Uno (@CronicaUno) September 24, 2019

Así la primera sesión en la AN luego de la incorporación de la bancada oficialista ha estado marcada por discusiones que han sido interpretadas por un sector de la población como despegada de la realidad que viven las y los venezolanos que soportan los embates de un país que tiene salario cero, la destrucción del trabajo como hecho social y con una crisis profunda que recae en las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares.