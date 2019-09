Exito logrado en las asambleas extraordinarias de trabajadores a pesar del intento de sabotear dichas acciones cívicas en pro de la clase trabajadora

24 de septeimbre de 2019.-Tales como, las conductas antisindicales y de terrorismo laboral que intentaron algunos factores adversos para que los trabajadores no se organicen en la defensa y protección de sus derechos sociales por sus reivindicaciones laborales y la recuperación de la productividad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) de forma rentable y sostenida. Existe una realidad sobre la cultura organizativa actual de la empresa estatal PDVSA, en contra de la clase trabajadora que se mantiene firme y comprometida en su puesto de trabajo defendiendo su estabilidad laboral, ante el eminente PARO TÉCNICO PATRONAL GENERADO POR ALGUNOS TRABAJADORES DE DIRECCIÓN, EN CARGOS PUESTOS A DEDO, debido a la burocracia e indolencia presente en las tomas de decisiones y las acciones inapropiadas que no terminan de contribuir e impulsar las mejoras en las condiciones de trabajo y en el incremento de la producción de los hidrocarburos de forma eficaz y eficiente.

Las políticas económicas y sociales de PDVSA, en línea con el Gobierno Nacional, como estrategia deben estar orientadas a la creación de trabajos decentes, con derechos, con salarios suficientes, en condiciones de trabajo adecuadas y una protección social que permita una vida digna a sus trabajadores y familiares. En este sentido, para conseguir sociedades más inclusivas y justas, prósperas y con elevados niveles de bienestar, calidad de vida y cohesión social consideramos esencial el cumplimiento de las leyes en defensa y protección de la clase trabajadora ya que, Trabajar es una actividad humana básica e imprescindible, que consiste en dar sentido a la vida, relacionarse con lo que está fuera y dentro de su entorno «la capacidad de ser», crear riqueza y conseguir medios para poder vivir dignamente en una sociedad civilizada. Por lo que, si el trabajo es creación de riqueza, siendo riqueza la producción de valor, de algo que sirve para vivir. Entonces, el trabajo supone la principal herramienta de lucha contra la pobreza. Y en éste momento histórico, desde hace aproximadamente cinco (05) años, el trabajador(a) de PDVSA por sus servicios prestados recibe una pírrica remuneración que NO CUMPLE con un salario competitivo y mucho menos con un salario vital como principio fundamental de los Derechos Humanos y Sociales consagrado en el artículo 91 de la Constitución de la República de Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) – Sobre el salario vital y su consideración como medio de vida se puede consultar el trabajo: S. C. CARR, J. PARKER, J. ARROWSMITH y P. A. WATTERS, Marco teórico para un plan de investigación aplicado al salario vital, en Revista Internacional del Trabajo de la OIT, 2016/1, Volumen 135, Marzo 2016 – Por lo tanto, el número de trabajadores pobres aumenta en PDVSA como consecuencia de los salarios de hambre que reciben, debido a la mala distribución de la riqueza, que es generada principalmente por los mismos trabajadores (Art. 96 LOTTT), afectando así el equilibrio de la economía Nacional, por la pulverización del poder adquisitivo del trabajador, contribuyendo con el ciclo vicioso en contra de la productividad del país. Además, de la crítica situación salarial ¡como si fuera poco! existen graves problemas de condiciones inseguras, insalubres y de impacto ambiental en los centros de trabajo que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores, de un tercero, de las comunidades aledaña y de los activos de PDVSA debido a la falta de inversión y mantenimiento en los procesos productivos operacionales y administrativos de la industria petrolera y gasífera, igualmente los beneficios de alimentación, plan de salud y servicios funerarios no están funcionando adecuadamente y en algunos casos no funcionan por lo que, LOS TRABAJADORES y LAS TRABAJADORAS se encuentran a la deriva y maltratados, generándose así una condición de despido indirecto masivo o el peligro de extinción de la fuente de trabajo (Ver art. 31 numeral 5, art. 80 literal "j", art. 95, art. 148 y sig. de la LOTTT).

En el marco de la Convocatoria Nacional hecha el pasado 28/07/19, fundamentado por los principios de libertad y autonomía sindical, la Organización Sindical denominada "Asociación Sindical Nacional de Supervisores y Operadores Petroleros Similares, Afines y Conexos" (ASINSUOPET), se pudo constatar y ratificar algunas desviaciones laborales y operacionales indicadas arriba en todos los centros de trabajo visitados según el recorrido nacional hecho por parte del Equipo Multidisciplinario de ASINSUOPET con los soportes en mano, que sustancia el expediente del informe que se está consolidando con cada evidencia, gracias al aporte e información de todos los compañeros de trabajo sensibilizados con la problemática de abandono, deterioro y depredación que se vive actualmente en la Empresa, para encausar el planteamiento de negociación plasmado en el pliego de peticiones que será consignado próximamente ante el despacho del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo (MPPPST), con el propósito de llegar a una solución conciliatoria con el Patrono, tomando a la clase trabajadora como el centro de todo el Derecho Social y como el pilar fundamental en el proceso social de trabajo (Ver art. 356 numeral 5, art. 472, 473 y sig. de la LOTTT).

A pesar de ésta situación tan desfavorable que viven los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, ¡Siguen Activos!… a pan y agua y con sacrificio van a sus puestos de trabajo, algunos sólo para cumplir con la jornada diaria de trabajo sin ninguna asignación por parte de su línea supervisoría y a la espera de un cupo en el comedor industrial, si corre con la suerte que esté prestando el servicio, o en otros casos recibir la comida empacada cuando hay, otros para cuidar los activos de su lugar de trabajo para que no sean víctima de hurtos y vandalismos y, otros para efectivamente hacer el poco trabajo que hay disponible por la baja producción e inversión, con todo esto el trabajador individualmente o en grupo han hecho los reclamos y las quejas buscado las respuestas y soluciones sin lograr nada contundente, por lo cual, ASINSUOPET ha emprendido un plan de trabajo para la realización de Asambleas Extraordinarias de Trabajadores ya previamente convocadas a nivel nacional, con uno de los objetivos de cumplir con la labor informativa y de formación con respecto a la aplicación de las leyes para el empoderamiento en la defensa y protección de sus Derechos Sociales por sus reivindicaciones laborales, a través del movimiento sindical como herramienta de lucha cívica y organizada apegada a las leyes. Los Sindicatos son uno de los actores principales en este proceso de dialogo social por el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo y la clase trabajadora, «por lo que deberíamos participar directamente y desde el principio todos los trabajadores organizados»… Los Sindicatos (Art. 365 de la LOTTT) y otras organizaciones sociales de trabajadores como lo son los Consejos de Trabajadores (Art. 498 de la LOTTT) y Los Delegados o Delegadas de Prevención (Art. 42 numeral 5 de la LOPCyMAT) deberían cooperar en solidaridad para que no allá más impunidad en materia laboral por la destrucción del empleo decente y formal, precariedad laboral, deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo, política salarial de hambre, pérdida de los beneficios socioeconómico y reducción de los derechos laborales, para que no se genere una mayor segmentación social, desigualdad, discriminación, exclusión y pobreza en el pueblo Venezolano.

En cuanto a la importancia del Sindicato en el diálogo social tripartita (Trabajador – Patrono – Gobierno) y bipartita (Trabajador – Patrono) para hacer frente a los desafíos laborales actuales que afecta a PDVSA como Entidad de Trabajo por la situación política y socioeconómica que se encuentra nuestro país, y ante las situaciones registradas a nivel Nacional, la Junta Directiva de ASINSUOPET el día 05 de septiembre de 2019, formalizó ante el despacho de la presidencia de PDVSA en el Edificio La Campiña, Distrito Capital, Caracas la solicitud de una reunión con el M/G Manuel Quevedo, para abordar los siguientes puntos:

Las desviaciones en materia laboral y operacional que se tienen soportadas en un Dossier Técnico.

Las propuestas que permitan la recuperación, productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los diferentes sistemas de producción de hidrocarburos en la industria.

Exponer el avance en materia del nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021.

Enlace de la carta consignada en formato PDF.

En tal sentido, el Equipo Multidisciplinario Nacional de ASINSUOPET, continuando con las Asambleas Extraordinarias de Trabajadores, estuvo cumpliendo con su plan de acción en las dos últimas semanas en la visita de los siguientes centros de trabajo de PDVSA:

Muelle de Tía Juana, Distrito Lago, Estado Zulia.

Taller de Mantenimiento de Flota de Transporte, Distrito San Tomé, Estado Anzoátegui.

Centro Operativo San Joaquín, Anaco, Estado Anzoátegui.

Área operacional de Planta de Distribución, Barquisimeto, Estado Lara.

Entre otras acciones realizadas en dichas Asambleas, los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados de forma UNANIME respaldaron y dieron su APOYO ROTUNDO para la presentación del nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo (CCT) 2019 – 2021 de PDVSA a través de su firma en Acta, cumpliendo con el artículo 96 de CRBV, art. 431 de LOTTT y art. 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburo (LOH), ya que el próximo 01/10/19, se vence la actual CCT 2017 – 2019, y es la oportunidad histórica de entregar un nuevo proyecto de CCT que incluya a:

Los trabajadores y Trabajadoras de la nómina no contractual, que han sido discriminados y excluido de éste derecho por muchos años, para la unificación de las nóminas (Contractual y No Contractual) por equidad ya que, todos somos trabajadores y trabajadoras (Art. 35 y 39 de la LOTTT y art. 32 de la LOH) por igual de la Industria Petrolera y Gasífera, quedando sólo excluidos los trabajadores de dirección, por su condición muy particular tratada en los art. 37, 432 y 467 de la LOTTT y por la excepción indicada en el art. 32 de la LOH.

Los Jubilados y Jubiladas (Y los sobrevivientes) que han visto desplomarse y pulverizarse sus beneficios socioeconómicos, así como no tener el respaldo legal para su defensa y protección por su seguridad social, que bien merecido lo tienen por haber dedicado sus años productivos al desarrollo y crecimiento del país, ellos no son desechoshumano del proceso social de trabajo, son seres humano que merecen nuestra admiración, apoyo, consideración, respaldo y respeto para que en sus años dorados puedan vivir viviendo con calidad. (Art. 80 de la CRBV, art. 370 de la LOTTT y art. 32 de la LOH)

Es importante alertar a las autoridades de PDVSA, FUTPV y al MPPPST que los trabajadores y trabajadoras de PDVSA están siendo manipulados por algunos factores negativos, que ven con preocupación el accionar honesto, puro, cívico y firme que ha venido haciendo ASINSUOPET para organizar y empoderar a sus compañeros de trabajo, generando terrorismo laboral con el hostigamiento y con los laboratorios mediáticos de desinformación para asustar, dividir y confundir a los compañeros de trabajo, siendo estas acciones prácticas y conductas antisindicales violatorias de los derechos sociales de algunos trabajadores de dirección y dirigentes sindicales así como, la violación del principio de pureza que presentan algunos sindicalistas que han traicionado la confianza de sus propios compañeros de trabajo (Art. 361 literal "e", art. 362 y sig. art. 366, art. 397 numeral 4 y art. 536 de la LOTTT), igualmente repudiamos categóricamente todos los actos en contra y de persecución de los líderes Sindicales como luchadores sociales. En atención a ésta situación, en cada visita y recorrido hemos cumplido con los trabajadores en aclararles todas las dudas e inquietudes con hechos, con resultados y con evidencias físicas que soportan la realidad y la legalidad del trabajo que estamos haciendo por todos y con todos – Bolívar dijo que "Los pueblos son dominados más por la mentira que por la fuerza" y también dijo que "Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza" – Por lo que, ASINSUOPET deplora estas actuaciones y deja claro que:

No incitamos al Odio.

No incitamos a la Violencia.

No incitamos a la Discriminación.

No incitamos a la Intolerancia.

No apoyamos la manipulación mediática.

No apoyamos ninguna acción de sabotaje.

Y repudiamos el terrorismo laboral.

Las acciones emprendidas por ASINSUOPET tienen como estrategia ofensiva avanzar paso a paso con pie firme, con el debido proceso, apegado siempre a las leyes venezolanas y los convenios internacionales para encauzar una lucha por nuestros derechos humanos, sociales y reivindicaciones laborales. Por lo cual, no vamos a llevar a nuestros compañeros de trabajo a un abismo o a una encrucijada sin garantía de su estabilidad laboral y sin poner en riesgo su privación de libertad, vamos a lograr la victoria y tener éxito si avanzamos todos juntos por convicción, de forma organizada y de forma cívica con un objetivo en común y un propósito claro, teniendo a Dios con nosotros, haremos que se haga ¡JUSTICIA!

Por último, consideramos clave aprovechar éste momento para desmontar una de las tantas manipulaciones mediáticas que se maneja y se dice para confundir en PDVSA de manera informal y no oficial por algunos dirigentes de los sindicatos, algunos federativos de la FUTPV y algunos trabajadores de RRLL con respecto a que ASINSUOPET no es Administrador de la Convención Colectiva de Trabajo, primero que todo!… se puede evidenciar que la intención es dividir, excluir y restar siendo contraria a los principios rectores laborales y a los fundamentos básicos de los derechos sociales ya que, partiendo del hecho que las organizaciones sindicales están conformadas por trabajadores, donde reside el poder originario de todos los movimientos sindicales, del derecho a la participación protagónica como clase trabajadora para organizarse socialmente. El hecho de que una organización sindical tenga el derecho de negociar y administrar la Convención Colectiva por tener la representatividad en un momento determinado de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la Entidad de Trabajo (Art. 438 de la LOTTT) no quiere decir, que cualquier otro sindicato no tiene el derecho a coexistir, hacer vida y actuar dentro de la Entidad de Trabajo con el propósito de defender, proteger y garantizar los intereses y de los derechos sociales de sus afiliados y afiliadas, para hacer cumplir lo establecido en la LOTTT y en consecuencia hacer cumplir la Convención Colectiva vigente de la Entidad de Trabajo, así no haya suscrito dicha Convención Colectiva (Art. 432 de la LOTTT), por lo tanto, esa posición, práctica y conducta antisindical que viola la libertad sindical, en su dimensión individual y colectiva, en la injerencia indebida del patrono y en todas las acciones que impidan o dificulten el ejercicio de las atribuciones y funciones del sindicato según lo establecido en el art. 361 literal "e" y el art. 362 numerales 3 y 6 de la LOTTT respectivamente SON NULAS, NO APLICAN NI SON VALIDAS. También se aclara que las organizaciones sindicales no son una organización política, es decir, los Sindicatos de Trabajadores no son un Partido Político.

El Equipo Multidisciplinario Nacional de ASINSUOPET, reitera su agradecimiento a todos los Trabajadores y Trabajadoras activos y jubilados, por la confianza brindada y por el respaldo que hoy es público y notorio a nivel Nacional, por lo que seguiremos avanzando con la bendición y protección de DIOS, con pasos firmes, juntos por todos sin excepción, ya que en PDVSA hay trabajadores comprometidos que les duele la empresa y que haremos lo propio por recuperarla.

« El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad – Simón Bolívar. »