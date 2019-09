(VIDEO) ¿Cómo se mantienen las tiendas CLAP sin clientes? pregunta Roberto Montematani

Domingo, 22 de septiembre de 2019.- El pasado miércoles 18 mencionó R. Montemarani, en su último comentario sobre la situación en Latinoamérica a Mauricio Macri, quien, según señalò: en cuatro años destruyó al país (Argentina)...llevó a la inflación al doble, al triple, al cuádruple...agarrar la presidencia con un dólar a 15, ya lo tiene en 60, pero de todas las cosas que ocurrían el zángano este, siempre la culpa la tenía Cristina.



Todo lo que ocurrió en ese país durante su período de gobierno, la culpa la tiene Cristina.



Voy contigo Maduro, porque también la cosa es contigo:



La Revolución en este país lleva ya 20 años, 20 años, ¿tú cuántos llevas ya seis, seis, siete, seis?



En todo tu período personal, tu período, tu eres otro y tu gente, tu entorno, que es lo que te está echando a perder tu gobierno, no dejan de hablar de la cuarta República.



Entonces, ¿por qué vamos a criticar a Macri?, porque los tuyos se la pasan hablando de la IV República, de los adecos y de los copeyanos.



Sigue con su comentario MontemaranI: Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) aparentemente tiene una lista de empresas del Estado que parece ser que van a ser privatizadas, esa es su mentalidad, el capitalismo...aquí lo criticamos y nos burlamos.



Nicolás Maduro Moros ¿qué hiciste tú con el Abasto Bicentenario?

Credito: aporrea tvi

¿Acaso el Abasto Bicentenario no es una privatización?



O ¿hiciste tú algún negocio especial que hay que ponerle otro nombre?, no, eso es privatización.



Simplemente te estoy hablando de lo que veo, eso es simplemente una privatización.



Tú te metes dentro del Bicentenario y ese supermercado, tú me vas a disculpar Nicolás Maduro, pero eso huele a caca, huele a pupú, porque un lugar donde puede haber 200 empleados, 10 clientes, 10 clientes que dan vueltas y vueltas en su interior y en las cajas, en 44 cajas vas a conseguir una o dos personas que pudieran estar comprando algo.



Ante la pregunta de cómo se puede sostener un lugar como este sin clientes, respondió Roberto Montemarani:

Credito: aporrea tvi

Yo casi me iría por la vía del delito, porque nadie puede sostener un lugar como este, como el Abasto Bicentenario (ahora Tiendas CLAP), con una cantidad impresionante de empleados, porque hay cantidad de empleados y ahí hay unos gastos, porque acá el volumen de gente que pasea, porque aquí hay volumen de gente que pasea y que no compran un carajo.



Tiendas CLAP ya me tiene arrecho porque eso es una mampara, es una máscara que le pusieron para uno se sienta feliz, para uno creer que esos son los productos CLAP y eso es mentira.



Salva Food es el nombre de la empresa, Salva Food.



Repetimos la pregunta que le hicimos a Roberto Montemarani: ¿no sería susceptible de hacer una investigación contable de cómo cubren los gastos fijos los propietarios de las Tiendas CLAP de la plaza Venezuela?



Pero esta vez la pregunta va dirigida directamente a las autoridades nacionales encargadas de observar y mantener el limpio desempeño económico, tanto del Estado venezolano como de la empresas privadas.



La Fiscalía General de la Nación debería abrir una investigación sobre este caso.



La Contraloría General de la Nación, la invisible, debería examinar con lupa cual fue el proceso de privatización de los Abastos Bicentenarios, bajo que condiciones se hizo y todos los detalles hacerlos del conocimiento de la opinión pública, ya que lo que se privatizó pertenecía teóricamente a todos los venezolanos.



El Seniat debería revisar, también con lupa , la declaración de impuestos de Salva Food, ingresos y egresos, balance contable y que informen cómo pueden sobrevivir prácticamente sin clientes.



A la opinión publica venezolana le gustaría conocer esas cifras.