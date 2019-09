(VIDEO) ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? se preguntan los de Habitantes del mundo

Netflix, hizo que ya casi no queden video-clubes y que ya vaya mucho menos gente al cine Credito: archivo web

Sábado, 21 de septiembre de 2019.- Alguien nos envió este video, la información que nos proporciona es mejor conocerla y no dejarla de lado, tenemos que actualizarnos.Mientras nosotros, debido a la crisis en que estamos zambullidos, ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo útil en busca de la comida y los bastimentos básicos para sobrevivir, otros por fuera y también en nuestro medio enfrentan retos diferentes, que a la larga a todos nos alcanzaran.Y no es para que nos angustiemos mas de lo que estamos, que ya es suficiente, sino para que estemos alertas de las circunstancias en que nos movemos, que sepamos cual es el ambiente global en que estamos viviendoEste grupo denominado Habitantes del mundo, nos advierte a través de este corto video que el futuro nos está alcanzando y que mejor despertamos o nos quedaremos rezagados.Aquí les va el mensaje, mosca:Habitantes, algo está cambiando:Spotify está fundiendo a las discográficas.Netflix, hizo que ya casi no queden video-clubes y que ya vaya mucho menos gente al cine.Booking ( Booking.com) tiene en jaque a las agencias de turismo.Google, inutilizó a las Páginas Amarillas.Airbnb, está atemorizando a los dueños de los hoteles.Whatsapp, amenaza a operadores de telefonía fija y celular.Las Redes Sociales a los medios de comunicación.Uber a los taxistas.OLX está acabando con los avisos clasificados.Los Smartphones condenaron a las casas de fotografía.Zip Car, hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos.Tesla, pone en duda el futuro de las automotrices.El E-mail, complicó a los correos postales.Waze, acabó con los GPS.Original y Nubank, amenazan el sistema bancario tradicional.La Nube, hace cada vez mas inútiles a los Pen drives.You tube, pone en riesgo a las empresas de televisión.Facebook, está matando a los portales de contenido.Tinder (y similares), quita mercado a las discotecas.Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias.¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual?¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años?Te sugiero que te reinventes diariamente, para continuar en este ''juego'' llamado vida.Siempre yendo para adelante.No porque detrás venga gente...sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros, que nos lleva ventaja.¿Qué opinan amigos?Habitante, del mundo de hoy.@HabitanteSoy Facebook: @DelMundoSoy