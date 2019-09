Falleció María Rivas después de dura batalla contra el cáncer

20 de septiembre de 2019.- La cantante venezolana María Rivas, reconocida por interpretar famosos temas como "El Manduco y El Motorizado" falleció la noche de este jueves 19 de septiembre en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a los 59 años de edad producto de un cáncer.

La cantautora comenzó a cantar profesionalmente en 1983 en clubes nocturnos locales. Luego se trasladó a Aruba, donde se presentó durante dos años y medio en un show nocturno de jazz. Regresó a Caracas y comenzó a actuar en sus escenarios más importantes, convirtiéndose rápidamente en una de las artistas más queridas de Venezuela.

En el año 2010 Rivas se radicó en Estados Unidos en donde penetró en el mundo jazzistico de Florida.

La artista grabó 11 álbumes como solista y también tocó en vivo en Alemania, Austria, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Suiza.

Rivas había concedido hace unos cuatro meses una entrevista al diario El Universal, donde contó sobre su experiencia fuera de Venezuela y el deseo de volver a casa.

"Para mí ha sido muy difícil ser inmigrante y poder penetrar en otros mercados. Me tocó comenzar prácticamente desde cero en Estados Unidos, país en el cual, gracias a Dios, mi estilo de jazz ha gustado y he podido conquistar poco a poco y me ha abierto una puerta muy importante. Salí de mi país en 2010, pero todavía tengo la esperanza de regresar a mi casa", comentó.

Aunque residenciada en Manacor, España, después de sobreponerse parcialmente a la enfermedad viajaba constantemente a otros países para promocionar su música y realizar conciertos.