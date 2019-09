(VIDEO) Nicolás, necesitamos denunciar, necesitamos decirte todo lo que está ocurriendo en este país, Roberto Montemarani

Jueves, 19 de septiembre de 2019.- Roberto Montemarani, quien asiduamente colabora con Aporrea realizando denuncias que están orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos que presta el Estado y a profundizar en la lucha por lograr una mejor calidad de vida para todos dentro de la Revolución, sintió la necesidad de enviarle este mensaje al Presidente Maduro:



Sabes Nicolás que, hay algo que inevitablemente te lo tenemos que decir, nosotros sentimos la necesidad de denunciar.



Acuérdate lo que nos inculcaba Hugo Chávez: crítica y autocrítica.



Nicolás, que no nos cercenen nuestro derecho a opinar y que dejen de bloquear nuestra página

Credito: aporrea tvi



De esta forma inició su corto pero sustancial mensaje a Nicolás, al presidente Nicolás Maduro, Roberto Montemarani, a Nicolás como el suele tratarlo y como aparentemente le gusta al Presidente que la gente le nombre.



Necesitamos denunciar, necesitamos decirte todo lo que está ocurriendo en este país, decirte cosas, que nos escuches.



Cosas que suceden en este país, que se podrían arreglar, pero tú, o no sabes arreglar o no las quieres arreglar.



Tienes que entender Nicolás, la necesidad que tenemos nosotros de expresar nuestras ideas, de decirte lo que ocurre en este país, lo que nosotros a diario estamos viendo.



Lo que tú no ves, porque a ti te echan cuentos que no son verdad.



A raíz de esto, de lo que necesitamos denunciar, sabemos de la espada de Damocles que tenemos sobre nuestra cabeza, que pende sobre nuestra cabeza, que cuando a ti o a los que te rodean no les guste lo que nosotros hablamos nos cercenen nuestro derecho a opinar, derecho a opinar.



Y que dejen de estar bloqueando nuestra página, Nicolás.