Cabello denuncia falsa matriz internacional con Censo Nacional Geográfico de Venezuela

18 sept. 2019 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció este miércoles la falsa matriz, que se pretende promover desde las corporaciones mediáticas internacionales, en referencia al XV Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual permite el seguimiento a las políticas públicas del Estado.



"Un censo no significa para nada que le van a quitar la vivienda, lo que vamos es a chequear, debe hacerlo el Estado venezolano", expresó Cabello en su programa Con el Mazo Dando que transmite Venezolana de Televisión desde el estado Monagas.



Diferentes medios internacionales señalaron que este Censo Nacional tiene como fin "poner en riesgo la vivienda de los emigrantes venezolanos".



En este sentido, Cabello señaló que este censo permitirá conocer la situación de la propiedad y de la familia que habita en ella, y que en el caso de las vivienda entregada por el Gobierno Nacional – a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela – se encuentre habitada por la familia a la que le fue adjudicada el hogar y no esté siendo alquilada.



"Esto es muy sencillo, si a usted le entregaron una casa y usted decidió irse de Venezuela, y ahí tocan esa puerta y no hay nadie y entonces algún día abren y dicen: estoy alquilado (...) la casa no es para alquilarla, la casa es para la familia", recalcó.



El pasado 27 de agosto, inició el proceso de formación para la Cédula Inmobiliaria del XV Censo Nacional de Población y Vivienda. A este documento, se le incorporará el código QR con el objetivo de simplificar los trámites de servicios públicos para los venezolanos.



