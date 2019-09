Vicepresidenta Rodríguez: Quienes se oponen al diálogo forman parte de un sector aislado

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez Credito: Archivo

Caracas, 18 de Septiembre - La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez aseveró este miércoles, que el sector de la oposición que arremete contra la Mesa de Diálogo es una fracción aislada, "porque en este acuerdo suscrito el pasado lunes está la mayoría política, social y económica que apoya un mecanismo para resolver los problemas que han causado las acciones coercitivas del presidente estadounidense, Donald Trump".



Asimismo, reiteró que "la mesa de diálogo es el camino, Venezuela no quiere guerra, no quiere que la sigan despojando de sus recursos financieros, que se siga ofreciendo nuestro sagrado territorio para ganar favores de instancias trasnacionales".



En ese sentido, enfatizó en que "el Gobierno de Estados Unidos apuesta a que no existan soluciones para los venezolanos, solamente para el bolsillo del señor Juan Guaidó que les entrega el Esequibo, Citgo y los recursos del país".



Al respecto, la vicepresidenta aseguró que Venezuela no necesita ningún tipo de injerencia para resolver los conflictos internos. "El destino de Venezuela está marcado, es un destino de triunfo, de desarrollo y esperanza".



Sus declaraciones fueron ofrecidas desde Casa Amarilla, a propósito de la Mesa Nacional de Diálogo Nacional que se lleva a cabo desde el pasado lunes, en el país.

