(VIDEO) Sindicalista Sorfany Maita denuncia que fue agredida por constituyentista, me agredió con golpes, me dio patadas

Miércoles, 18 de septiembre de 2019.- En la protesta que se realizó frente a la Vicepresidencia de la República Cristina, el día miércoles cuatro, Sorfany Maita, presidente del Sindicato Unión Venezolana de los Trabajadores del Sector Salud, Uveetrasalud y de la Coalición Sindical Nacional: ya estamos cansados de venir a los entes públicos a hacer denuncias y no nos escuchan.



Se mantiene un silencio administrativo.



Afirmó Maita: tengo tiempo denunciando ante la inspectoría del Trabajo porque fui despedida arbitrariamente por las autoridades del IPCS, por la presidenta del Seguro Magali Gutiérrez...me han botado con 27 años de servicio, irrespetaron mi fuero sindical, se hizo político.



En la actualidad estoy ante la Inspectoría, con un silencio administrativo, no me dan respuesta, todo lo tienen engavetado.



Sindicalista Sorfany Maita denuncia que fue agredida por constituyentista

Credito: aporrea tvi

Nosotros nos mantendremos siempre en la calle para defender nuestros trabajadores y trabajadoras.



Añadió otra denuncia; quiero hacer presente que en el día de hoy fui agredida por el negro Iriarte ( el constituyente Hernán Iriarte), me agredió y hasta la fecha no recibo una respuesta oportuna de la Fiscalía, todo lo tiene engavetado.



Me agredió de palabra, sicológicamente, verbalmente, porque me amenazó de muerte, de pasó me agredió con golpes, me dió patadas...me atendió la forense y me dijo que tenía lesiones leves en mi cuerpo, en mis piernas.



Aquí donde uno vaya no recibe una respuesta oportuna, no hay respuesta por ningún lado y nos sentimos frustrados, me siento frustrada como dirigente sindical, como dama venezolana...nos sentimos perjudicados ya que no tenemos respuesta de ningún tipo, no tenemos donde acudir.





