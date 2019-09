Metro de Caracas informa que por trabajos en la vía ferrea activó "vía única temporal" desde Chacaíto

18 sept. 2019 - La cuenta oficial del Metro de Caracas (@metro_caracas) informó que debido a trabajos que se están realizando en la via férrea, se encuentra activa una VUT (Vía única temporal) desde Chacaíto y que se encuentra disponible una ruta de contingencia desde la estación Propatria hasta la estación Zona Rental.Indicaron que las líneas 2 y 3 están operando de manera regular.El usuario @metrocomunidad informó (no oficial) "en la Línea 1 del Metro de Caracas fue el descarrilamiento de un vehículo de mantenimiento entre Bellas Artes (BAR) y Parque Carabobo (PCA) en sentido Palo Verde (VER). El mismo ya esta encarrilado y en camino al túnel que comunica a Línea 1 con Línea 3. No tenemos información de personal herido, esperemos que no, ni si hay daños considerables en la vía.