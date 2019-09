Entrevista al obrero y dirigente sindical venezolano Rodney Álvarez, preso político en la cárcel chavista

15 de septiembre de 2019.-

Rodney Álvarez es un obrero y militante sindical clasista de la empresa Ferrominera del Orinoco. El 9 de junio del 2011, durante una asamblea que tenía como objetivo elegir la comisión electoral del sindicato, se produce un ataque con disparos, produciendo la muerte de Renny Rojas, y dejando herido a Luis Quilarque. Las cámaras y los testimonios apuntaron a Héctor Maicán. Maicán era militante del PSUV y directivo sindical, allegado al gobernador de Bolívar de aquel entonces, Francisco Rangel Goméz. Maicán fue apresado por la Guardia Nacional cuando huía del lugar, pero es liberado a los pocos días por orden de Rangel Gómez. Tras la liberación de Maicán, Rodney Álvarez fue acusado y apresado, llevando ya ocho años detenidos, tiempo en el cual sufrió tres atentados en prisión. Durante ese tiempo, se han cancelado audiencias, perseguido y negado la posibilidad de declaración a los testigos.

Hace pocas semanas, conseguimos hablar con él y entrevistarlo desde la cárcel. Las dificultades propias del caso, obligaron a tener que realizar la entrevista en dos ocasiones. La entereza moral y la convicción militante que aún hoy mantiene Rodney hicieron posible la charla. Como le prometimos a él, la lucha de la clase obrera va a conseguir sacarlo en libertad. Invitamos a todos los militantes revolucionarios y a las organizaciones de izquierda, a sumarse al Comité Internacional de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela, para hacer realidad esa promesa.

EA: Rodney, muchas gracias por atendernos. Por favor, relata tu caso para que los compañeros de toda América Latina puedan conocerlo.

RA: La cuestión pasó en el portón principal de la empresa Ferrominera Orinoco. Se presentó una asamblea allí ¿me entiendes? nosotros los trabajadores fuimos convocados. Ahí teníamos que convocar a la nueva conducción. En ese momento, estábamos en un intercambio y se presentó un altercado. De pronto sonaron unos disparos. Y… cuando eso, salta un compañero gritando y dice, "Ese fue Maical, ¡Maical fue el que disparó!" Cuando eso acontece, al señor que estaba gritando, Maical dispara también a él. En el fémur.

El que había disparado había herido a Renny Rojas, pero para ese momento ya no estaba herido, sino que había perdido los signos vitales. Cuando él le dispara al compañero Luis Quilarque, él sale corriendo hacia el área de transportación, las oficinas. Entonces un grupo de trabajadores lo siguieron. Como para perseguirlo, porque estaban molestos por la acción que él había hecho. Entonces, él se mete a la oficina de transportación y tira la pistola. Pero los testimonios que aparecen, incluso en las actas policiales, aparece la pistola en el tacho de basura, en la papelera.

¿Y cómo es que pergeñan esa acusación contra ti?

Bueno, para ese momento nosotros nos encontrábamos apoyando al dirigente Rubén González, el dirigente que se encuentra privado de libertad, que para ese momento era el secretario general.

Ahora, el gobierno o el gobernador o la burocracia ¿querían sacar a este Rubén González?

Claro porque la burocracia también juega. Entonces, me usaron a mí como señuelo, para así poder apagar las luchas. En ese momento las cosas fueron menguando, se fueron apagando. Esa petrolera es referente a lo que rezan las leyes burguesas. Este Estado capitalista hambreador, corrupto, anti-obrero. Ha flagelado, se ha metido con la clase trabajadora, con la clase productora.

¿Por qué el chavismo quería armar un altercado en esa asamblea?

La verdad, ellos usaron la violencia porque se vieron perdidos. Ellos siempre buscan sus artimañas para así apagar las luchas de la clase trabajadora.

¿Qué problemas tenían en Ferrominera? ¿Cuáles eran los reclamos que el gobierno quería apagar?

La contratación colectiva, los beneficios. Hacía mucho tiempo que no se hacían las negociaciones colectivas.

¿Quiénes son los responsables de tu situación?

Primeramente, yo culpo al Estado venezolano. También al gobernador de ese momento, Francisco Rangel Gómez. Él pertenecía al chavismo. La persona que asesinó al compañero de trabajo era militante del PSUV. Fue para encubrir al verdadero culpable.

¿Cuál es tu situación hoy en la cárcel chavista?

El gobierno venezolano se jacta diciendo que estamos en una cárcel modelo. Vivo en cautiverio, nos podemos desplazar poco, no hay actividades, ni deporte, ni manualidades o educación. No hay ningún tipo de actividades de ocio. Estoy en un círculo vicioso donde las cosas son demasiado atroces. Aquí hay que sobrevivir de una manera tremenda. Aquí hay que pelear por la comida, por el agua, por el sitio donde dormir. La peor de las vicisitudes que me ha tocado vivir.

Pero Rodney, vos sos un preso político, el estado debería garantizar tu situación y tu integridad.

No solo por ser un preso político. Deberían garantizar mi seguridad, salud y una buena alimentación, también como ser humano. Un preso político es un ser humano. Se me han negado los derechos como ciudadano.

Contame un poco como fueron estos ocho años en los que te acusan, hasta la actualidad. ¿Qué hizo la justicia chavista?

No me dieron un debido proceso. Durante ocho años, lo que hicieron fue interrumpir las audiencias. No hay una prueba que me incrimine. No hay nada. Estoy secuestrado. Estoy en el peor de los cautiverios. Estoy flaco, estoy desgastado. Estoy lisiado en el brazo derecho por una puñalada, me han dado varias puñaladas.

¿Quiénes te han apuñalado?

Los presos. Cuando se produce un motín, vienen por mí… ¿Por qué vienen por mí? Porque son mandados. Ahora estoy lisiado en mi brazo derecho y no puedo hacer muchos movimientos. Esto fue hace un año

¿Y desde ese momento a ahora, has sufrido algún otro atentado?

Sí, el último atentado que sufrí fue el 5 de julio.

¿Qué sucedió?

Hubo otro motín, y vinieron de nuevo por mí. Y después nos sacaron a todos y nos dieron una paliza, y al que más le dieron fue a mí. Otra cosa más. Me golpearon nuevamente. El 20 de este mes que pasó. No hace mucho. Me golpearon otra vez para subirme otra vez a los tribunales. ¿Se acuerda que yo dije que estaba en rebeldía? Yo me mantengo todavía en rebeldía, pero a mí me subieron al autobús obligado, cargado. Me subieron y llegué al tribunal, donde cae mi causa. Vuelvo y digo: "Yo no estoy privado de libertad. Yo estoy preso ilegítimamente. Yo estoy secuestrado. Yo soy un padre de familia, soy un trabajador obrero, y yo a ustedes no les voy a seguir más el juego". Agarraron y me volvieron a agarrar a empujones y me cargaron nuevamente y me metieron a la sala. Con esposas. Eso no está permitido. ¿Y sabe lo que hizo la jueza? Agarró y firmó la boleta, y puso el fallo mismo "Atendido, pongan atendido allí» y firmó la secretaria.

¿Cómo se llama la jueza que entiende tu causa?

Paulette Guevara.

Rodney ¿Algo más que quieras agregar que te parezca importante?

El Estado venezolano me separó de mis hijos, los cuales estaban pequeños, y lo cuales se han criado sin el afecto paternal. Me han quitado a mis seres queridos. Ya tengo tiempo que no veo a mi madre, a mis familiares. Yo tengo ya tres años, desde el 2016 que no veo a mi mamá ni a mis hijos ni a nadie. No he recibido visitas de mis familiares.

Rodney, queríamos que sepas que todos estamos contigo, que es importante que te mantengas firme, porque hay mucha gente pendiente de ti. Y te digo que resistas, porque, con la lucha, te vamos a sacar.

Bueno, muchísimas gracias. Y de verdad: gracias por la llamada, gracias por la solidaridad, gracias por el apoyo. Compañeros y proletarios de todo el mundo: yo les doy las gracias por todo el apoyo, por toda la solidaridad que han mantenido y seguirán manteniendo. Quiero decirles a todos ustedes, que nos sigamos unificando, que hagamos un solo montón, por las reivindicaciones de todos nuestros beneficios, los cuales nos han sido quitados. Primeramente, que salgamos a las calles, que luchemos. ¡Ya basta que nos vengan desdentando, como siempre lo hacen!