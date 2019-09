(VIDEOS) El Sistema Eléctrico en Venezuela ya colapsó, Alejandro López

Sábado, 14 de septiembre de 2019.- Si comparamos la estructura física de un país con la estructura del cuerpo humano, auxiliados de la imaginación, podríamos señalar la similitud de funciones, entre el sistema nervioso y el sistema eléctrico.



De la salud y buen funcionamiento de estos sistemas, tanto del sistema nervioso en el cuerpo humano, como del sistema eléctrico en el cuerpo social depende el buen funcionamiento generalizado del resto del organismo asociado.



En el caso venezolano, una revisión detallada del estado actual del Sistema Eléctrico Nacional, efectuada en este foro y cuyo registro ofrecemos a través de esta serie de videos a aporreadores y aporreadoras, permite a la opinión pública formarse una idea de cual es su estatus y dónde estamos parados en esa área.



El profesor Lusbi Portillo participó en la apertura del foro sobre la situación actual del Sistema Eléctrico en Venezuela

Lusbi Portillo, luchador social de reconocida trayectoria, vino directamente del Zulia a participar del foro sobre La Situación del Sistema Eléctrico en Venezuela, el martes tres en la quinta Josefina de la avenida Caurimare, en Bello Monte.



Presentó al ingeniero eléctrico y doctor Alejandro López, joven profesional venezolano, quien compartió con los presentes y a través de este registro difundiremos a aporreadores y aporreadoras, sus conocimientos sobre este sensible tema.



En el Socuy los Guayú están dispuestos a desarrollar la energía alternativa, sostuvo Portillo, y eso sería un ejemplo para toda esa zona.



Se trata de ir caminando a varios niveles, para determinar, al final, que este país se desarrolle o haya energías alternativas.



Todo va a depender de nosotros, de como coordinemos nuestras fuerzas, nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros contactos.



Tenemos que hacer un tejido social, científico, cultural que determine que tengamos una fuerza para hablar, porque la energía no habla sola, tenemos que hablar por ella.



La fase que entra ahora, que vamos a entrar, que es la calle, que es los salones, que son las esquinas, que son hablar con los ministros, hablar con quien hay que hablar, ir a la prensa ir a la radio.



Vamos a trabajar en lo que se pueda, cada quien por su lado pero también en coordinación.





2 El Sistema Eléctrico en Venezuela ya colapsó, Alejandro López

Alejandro López tituló su charla: "Proyecto: Sembrando Luz, territorios energéticamente sustentables y no a base de carboeléctricas y mas gasoil"

Alejandro López, ingeniero electricista venezolano, quien actualmente vive en Barcelona, España, especializado en generación eléctrica y con amplia experiencia en el sector eléctrico venezolano, trabajó en el ministerio de Energía Eléctrica por cinco años y en PDVSA por cinco años, luego de la introducción hecha por Lusbi Portillo, pasó a realizar su presentación, el pasado martes tres, sobre el estado actual del Sistema Eléctrico en Venezuela.



Tituló su charla: "Proyecto: Sembrando Luz, territorios energéticamente sustentables y no a base de carboeléctricas y mas gasoil"



Realizó estudios dentro de la Misión Ciencia, basados en Energías Renovables y Minería Energética, asesorando al ministerio en los proyectos de desarrollo de energías renovables y actualmente trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña, como investigador en el área de sostenibilidad y cooperación al desarrollo, según señaló.



Inició su presentación López con un dato desconocido por muchos: en Venezuela, hoy, hay 500,000 personas que nunca han tenido electricidad.



A partir del año 2013 todos los programas de electrificación con energía renovable están absolutamente paralizados y mas que paralizados, en un proceso de reversión.



La presentación es en tres partes:



La primera parte trata sobre la situación del Sistema Eléctrico Venezolano en la actualidad.



En la segunda parte se verán alternativas de desarrollo.



Y la tercera, experiencias que hay en Venezuela con la energía renovable.



Recomendamos a todos aquellos aporreadores y aporreadoras interesados en informarse sobre este tema, darle una revisión exhaustiva a los vídeos que a continuación les presentamos con la exposición integral realizada por el Ingeniero Alejandro López.





La solución está en nuestro potencial eólico, Alejandro López

3 La solución está en nuestro potencial eólico

Continua con su presentación Alejandro López: no entendemos porqué una caída años tras año en la generación de electricidad no trajo una reacción del Estado.



Estoy seguro que se acuerdan de la misión Revolución Energética, que se inicia en el 2005 y se basa en el ahorro energético y se basa en la construcción de grupos electrógenos, la instalación de grupos electrógenos o plantas de generación distribuida.



Recordarán del presidente Chávez hablando de la generación distribuida como la solución definitiva a la crisis eléctrica.



Y qué era la Generación Distribuida, se basó en estas máquinas, que son motores de combustión interna con gasoil, que generan electricidad en estos trailers de forma muy ineficiente y altamente contaminante.



Todas las máquinas de Generación Distribuida se encuentran hoy 100% paradas, cero por ciento de retorno de una inversión de 3000 millones de dólares.



La misión Revolución Energética fue un fracaso absoluto y grotesco.



Si compramos termoeléctricas malas para quemar gasoil, como empezamos, evidentemente vamos a tener menos combustible para exportar, verdad, y si tenemos menos combustible para exportar, como consecuencia qué tenemos, menos dinero porque no exportamos, si no tenemos dinero, no tenemos dinero para mantenimiento y si no tenemos dinero para mantenimiento las máquinas se van a dañar y cuando se dañen, no vamos a tener ni máquinas ni dinero...y nos vamos hundiendo y hundiendo en el caos hasta, como vimos en la gráfica, llegar a la debacle del año 2018.



Esto es lo que creemos que pasó y el que no lo crea que no lo rebata diciendo que uno es de la CIA, que lo rebata diciendo que piensa él, por qué no es así.



¿Cómo salimos de esto?



Bueno, hay que hacer una verdadera Soberanía Energética, construirla.



Hay que abandonar el extractivismo en el sector eléctrico.



No puede ser que el sector eléctrico también se le pegue como una langosta a PDVSA y entonces claro, arruina a PDVSA y PDVSA arruina al país y el país arruina al sector eléctrico y todos vamos a la ruina.



Porque aquí el lomito de la corrupción es el sector eléctrico y el sector petrolero, donde nadie ve...aquí son 38.000 millones de dólares perdidos, aquí si es verdad que se arruinó el país.



Cuando no hay electricidad no hay aparato productivo industrial, por tanto, impacta en la productividad industrial.



Aquí el problema grande fue: la destrucción de la industria petrolera por esta ruina que no le pagan los barriles, lo usaron para populismo, para darle electricidad gratis con gasoil, que quebró a la industria refinadora, que quebró a la industria productora y también a Corpoelec.



Entonces, tenemos que salir de ese extractivismo y de la dependencia.



Alternativas de Desarrollo Eléctrico Sustentable en Venezuela.



Venezuela tiene el mayor potencial eólico en la zona norte-costera, donde vive el 80% de la población.



Y la eólica no sirve para nada, según el discurso oficial la eólica eso no es solución, es el coque, el carbón, el gasoil y el oil.



Mentira, mentira del tamaño de una catedral.



Aquí la eólica está donde está la gente, por lo tanto es muy barato generar con energía eólica.



El parque eólico de la Guajira, de la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad mas poblada del país, en el estado mas poblado del país, está a nada de la ciudad de Maracaibo, a nada y aparte ya las lineas están ya hechas, no cuesta nada interconectar ese parque, pero no lo han hecho, otra vez, no sabemos porqué.



El tercer país con mayor potencial eólico de América Latina es Venezuela...podríamos decir que energía eólica efectiva, el que tiene mayor es Venezuela, y torio y oro y coltán y columbita y tántano y plata y petróleo y gas y somos pobres.



Algo hacen mal los dirigentes de nosotros, de verdad, algo hacen mal.



Las zonas e mayor prospectiva eólica en Venezuela on la Falcón-Zulia, es notable la diferencia de Zulia-Falcón con respecto al resto del país y luego la diferencia de Sucre, un poco Anzoátegui y Margarita con respecto al resto del país, zonas densamente pobladas.



Podemos hacer los parques, tenemos el potencial y tenemos las lineas ya hechas, hay que hacer pequeñas lineas de interconexión.





4 Propuestas sobre el Sistema Eléctrico NacionalEl primer parque eólico que nosotros consideramos que se debe desarrollar es el de La Guajira, ¿por qué? porque veamos, aquí tenemos 10.000 megavatios en El Guri y el otro extremo es el extremo zuliano, la frontera con Colombia en La Guajira.Si nosotros generamos mucha potencia en un extremo y en el otro no, es como que usted agarra una vara aquí, de un solo lado y es muy larga y en el otro no tiene ningún soporte, esa vara al mínimo toque que usted le hace se desestabiliza.Y por eso, ustedes no lo saben en Caracas, por eso en el Zulia hay bajones, hasta 60 y 80 bajones eléctricos al día, ¿ por qué?, porque está en el extremo y ya no tiene generación, la generación en el Zulia es cero.En el Zulia, en Yaracuy, en Barquisimeto, en Falcón.Y aquí no pasa, no porque aquí esté bien y no pasa porque Caracas cuidó su termoeléctrica, no porque a Caracas le están dando de El Guri el total y lo que sobra al resto, porque las termoeléctricas de Caracas, tampoco sirven.Lo primero que hay que hacer es activar este parque (el de La Guajira) este parque son 2,000 megavatios (MW) en tierra, que es la costa del Golfo de Venezuela.Una costa que hoy está plagada de narcotráfico, de contrabando, de guerrilla, de mafias paramilitares.Ahí no hay ningún tipo de soberanía, nosotros decimos, bueno pues sembremos soberanía, como se siembra la soberanía. La soberanía no se siembra con puestos de la Guardia Nacional.La soberanía se siembra con trabajo, con energía, con servicios públicos de calidad.Pues pongamos aquí, en esta franja, 2000 MW de aereogeneradores, forremos eso de aereogeneradores dándole empleo a venezolanos y colombianos, porque eso va dar empleo a todo el mundo y cuando la gente tiene empleo en un sitio, se identifica con ese sitio y siembra soberanía en ese sitio.La rosa de viento es un cono, por lo que el viento sopla en una dirección constante. Es el mejor viento del mundo.Los emplazamientos de generación distribuida no sirve ninguno, hay se hizo una obra civil, nosotros proponemos, esa loza donde están esas máquinas chatarras, pongamos allí paneles solares fotovoltaicos y aprovechemos la estructura que ya está hecha, para interconectar en todas a nivel nacional, en todos los emplazamientos de generación distribuida que son cientos de emplazamientos, inyección de energía solar fotovoltaica.Hay una fábrica de paneles solares en Venezuela, una ensambladora, que es de PDVSA Industrial y está en Paraguaná y que produce 20,000 paneles al año que no se colocan en el mercado, porque nadie sabe que existen.Casi que la van a cerrar porque el gobierno dice que eso es improductivo.¿Es la Generación Carbonífera una opción?El presidente Maduro dijo que la solución al problema eléctrico del Zulia es construir una planta carboeléctrica, eso fue lo que dijo el presidente Nicolás.De acuerdo a un estudio de PDVSA esa planta que generaría 1.000 MW, costaría 5.040 millones de dólares y tardaría siete años en ser completada.La idea de este foro es diseminar la información.Y los 2.000 MW de eólicos costarían, si acaso, 2.500 millones de dólares, costaría la mitad y produciría el doble, sin contaminar.La carbonífera quema carbón, contamina, arruinaría la cuenca del río Socuy...casi el único río que queda alimentando los afluentes de agua de Maracaibo.Es un río que se va a destruir para poderle dar carbón a esta planta.Los parques eólicos de La Guajira y Paraguaná están abandonados y vandalizados.En este gobierno no se han construido microcentrales hidroeléctricas que funcionan con pequeños ríos.5 Parques Eólicos de La Guajira y Paraguaná abandonados, destruidosAnte la existencia de una planta ensambladora de paneles solares y aereogeneradores en el país, en Paraguaná, se pregunta el ingeniero Alejandro López por qué tenemos hacer una fabrica nueva con Vietnam?, no entiendo.Hay que darle salida a los paneles solares que ya están hechos.Esto también lo publicamos en otro artículo donde planteamos cual es el camino para llevar electricidad a las 500.000 personas en Venezuela, que carecen de electricidad, en ese artículo estaba escrito exactamente todo lo que hay que hacer.A partir de lo que tenemos, aquí no hace falta fábrica de Vietnam, a partir de la ensambladora de Paraguaná podemos llevar al 100% de los venezolanos electricidad, con lo que tenemos hoy y ahí está como hacerlo y lo saben en Europa y Estados Unidos, pero aquí no, porque aquí el IVIC no tiene acceso a esto.Y los institutos de investigación venezolanos no tienen acceso a leer un artículo que lo hizo un venezolano, sobre Venezuela, porque no se paga la cuota del acceso a los trabajos científicos internacionales.Porque hubo un ministro que dijo que eso no hacía falta porque aquí lo que hacia falta eran innovadores populares.Un desprecio grande hay aquí por la ciencia, sépanlo. Casi que un odio. Es una persecución.Existen 24 micro redes híbridas instaladas a nivel nacional.Un ejemplo es Cursia, en la Guajira venezolana, se le dió electricidad gracias a la visión de Jesús Marrero, una electricidad con paneles fotovoltaicos y a los generadores, a sesenta casas y eso nadie lo sabe, eso no salió en VTV, a nadie se le dice que esto está ahora abandonado.(min 3.44) y eso era soberanía.En toda la alta Guajira, que es la frontera con Colombia y la costa del Golfo, no hay lineas eléctricas de nada, la única electricidad que ha ido sembrando luz con estos sistemas.Toda esta península (La Guajira) el compañero Marrero la forro de micro redes rurales híbridas, para sembrar soberanía ahí...para sembrar soberanía en la frontera con energía eléctrica y se hacía.Porque allí, al principio, cuando yo iba al principio había gente y vivía feliz y se iban de Colombia a vivir ahí, pero cuando yo fui al final, ahí no quedaba casi nadie, las casas están, un porcentaje elevado, abandonadas, casas solas, derruidas, porque no hay electricidad, son como pueblos desérticos.Hay que hacer un mínimo de mantenimiento-La situación actual de los parques eólicos de La Guajira y Paraguaná es de casi total abandono, sin mantenimiento, destruidos.