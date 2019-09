(VIDEO) El Metro de Caracas cada día se nos cae a pedazos, por falta de mantenimiento, denunció Juan Ovalles

Sábado, 14 de septiembre de 2019.- En la protesta que realizaron los trabajadores el miércoles cuatro, frente a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva, en Caracas, le tocó el turno de declarar a Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Metro de Caracas:



Hoy estamos aquí nuevamente los jubilados y pensionados del Metro, estamos aquí reclamando, exigiendo nuestros derechos, nuestros derechos que fueron conculcados a través de la resolución 2792, la cual fue emitida el año pasado......ya este mes se cumple un año de habernos quitado nuestro contrato colectivo



Sin sindicatos no hay democracia

Credito: aporrea tvi



Hoy estamos haciendo la denuncia directamente contra el presidente del Metro de Caracas, el señor César Vegas, porque el sabe que nuestra gente se nos está muriendo y nuestras pólizas funerarias no están cubriendo dichos eventos.



Nosotros tenemos que estar haciendo recolectas para poder enterrar a nuestros compañeros.



Nosotros que somos fundadores del Metro de Caracas, porque nosotros nos iniciamos con la fundación del Metro de Caracas por los años 80s, por allá y nunca pensamos que los jubilados íbamos a estar hoy en día en la calle, reclamando derechos, porque es que estamos pasando hambre, tenemos un salario de miseria, no conseguimos medicinas.



Desde que ese señor llegó no ha mejorado en lo absoluto el Metro de Caracas...el Metro cada día y él lo sabe, va de peor en peor.



El Metro de Caracas cada día se nos cae a pedazos, por falta de mantenimiento, el Metro de Caracas hoy en día, no tiene ni siquiera personal, condiciones laborales, no tiene absolutamente nada señor.



Y estamos corriendo el riesgo con el Metro de Caracas los jubilados y pensionados.





