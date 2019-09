Este fin de semana culmina con jornada especial recolección de firmas No Más Trump

No más Trump, campaña de firmas Credito: Agencia Venezolana de Noticias (AVN)

14 de septiembre de 2019.- Este fin de semana culminará la recolección de firmas de la Campaña Mundial "No More Trump" (No Más Trump), desde este viernes hasta el próximo domingo en todas las plazas Bolívar del país, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Remate para la recolección de firmas contra el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela", expresó el jefe de Estado, al tiempo que recordó que las medidas unilaterales del Gobierno de EEUU han afectado a todos los venezolanos son distingo político.



Maduro informó además que más del del 80% de los venezolanos han manifestado, a través de las firmas su rechazo a las medidas de la administración Trump, cuyo objetivo con esta jornada especial es recolectar más de 13 millones de rúbricas.



"Más del 80% de los venezolanos están en contra de las medidas unilaterales y coercitivas que aplica el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Venezuela", manifestó el jefe de Estado durante una jornada de orientación e interacción con la Red de Articulación y Acción Socipolitica (RAAS).



El Mandatario Nacional designó a la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al ministro Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, asistir este año a la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York, EEUU; desde el próximo 17 de septiembre y hacer entrega al secretario general de la ONU, Antonio Guterres la voluntad de millones de venezolanos.

