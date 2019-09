Arrancó Plan Nacional de Prevención de Enfermedades Trasmitidas por Vectores y Agua en Escuelas

Caracas, 12 de septiembre de 2019.- Este jueves, desde la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Gran Colombia, parroquia el Cementerio en Caracas, el Gobierno Bolivariano dio inicio al Plan Nacional de Prevención de Enfermedades Trasmitidas por Vectores y Agua en Escuelas, informó Prensa MPPE.

El ministro del Poder Popular para la Educación Aristóbulo Istúriz expresó que después de un gran trabajo realizado durante las vacaciones con el Plan Vacacional Comunitario, "ahora el gobierno revolucionario está enfocado en el inicio de clases. Debe ser un retorno a clase con alegría, el Presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo y tenemos que agradecerle y reconocerle que en medio de la guerra económica y del bloqueo criminal está garantizamdo la protección social en el retorno escolar".



Istúriz, informó que los estudiante serán beneficiados con morrales, uniformes, útiles escolares, zapatos, la colección bicentenario y Canaima; además del trabajo que se ha venido realizando como un esfuerzo colectivo desde el mes de agosto en la recuperación de la planta física de los planteles y en el mantenimiento de los servicios, el agua, la electricidad haciendo todos un esfuerzo colectivo "esfuerzo que ha sido grandioso y por supuesto necesitamos que la planta física esté apta para las clases".



De igual forma, el jefe del despacho educativo reiteró el llamado que se le ha hecho a todo el poder popular, a las comunas, consejos comunales, movimiento bolivariano de familia (MBF), organización bolivariana estudiantil (OBE), a los docentes, obreros, administrativos a toda la comunidad "a prepararnos para el retorno a clases el próximo lunes 16 de Septiembre con alegría y entusiasmo".



En otro sentido, destacó que se han incorporado a este plan de trabajo el Ministerio de Salud con un plan especial para combatir las enfermedades generadas por vectores y por agua, caracterizado por el desmalezamiento, la fumigación y una serie de actividades de prevención.



Istúriz enfatizó que, estas jornadas en las instituciones educativas de todo el territorio nacional, garantizarán a los estudiantes un regreso con seguridad y salud. "En todo el país estamos trabajando de manera coordinada, con las zonas educativas y los equipos de salud en este caso están todos los entes adscritos al MPPE, todos incorporados de manera que logremos brindarles a los muchachos un regreso a clases con alegría con seguridad y con mucha salud".



Guerra a los criaderos



Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, declaró que desde este jueves se ha incorporado al Plan una Gota de Amor para Mi Escuela en Resistencia Plan Nacional de Prevención de Enfermedades Trasmitidas por Vectores y Agua, "el cual consiste en un proceso en donde identificamos cuáles son las fuentes de agua que tiene las escuelas y como están almacenadas y si tiene o no criaderos para actuar de inmediato.



De igual modo, Alvarado, agregó que todo depósito pequeño, mediano o grande que tenga larvas hay que eliminarlos y si es agua útil o de consumo se deberán desinfectar con el larvicida y no olvidar mantenerlas bien tapada.



Alvarado, enfatizó que existen también dos espacios dentro de las escuelas que son bien importantes que son los baños y las cocinas, "debe haber agua almacenada preparada, es decir, un tanque para la cocina y uno para el baño y esos almacenes deben estar bien limpios y tapados, además debe haber una jarra con aza para sacar el agua de esta manera que el docente el niño o la niña no la toquen para que no se contamine".



El ministro de salud añadió que se debe trabajar en la técnica del lavado adecuado de las manos tanto para los niños, niñas, jóvenes, padres, madres y representantes, las y los cocineros de la patria, "tienen que re aprender al lavado de las manos este es otro elemento importante para la prevención de enfermedades transmitidas por agua".



Alvarado, durante su intervención indicó que se debe tomar en cuenta la periferia de la escuela ya que siempre existen criaderos, "la maleza cuando está alta es un espacio ideal para que los mosquitos vivan y se reproduzcan, hay que desmalezar no solamente la periferia sino también a 200 metros alrededor de la sede educativa."



Igualmente, acotó que después que los espacios se encuentren limpios y se hayan eliminado los objetos desechados en donde también se forman los criaderos zancudos se cuenta con la participación de las alcaldías ya que esta mata a los mosquitos adultos.



Preparados para recibir a los niños



Zaida Sarabia, docente la Centro de Educación Inicial Simoncito (CEIS) Gran Colombia, expresó su alegría y entusiasmo de recibir a los nuestros niños y niñas en su casa de estudio. "Estamos felices y seguros qué nuestros niños van a tener una educación de calidad como siempre lo hemos demostrado, estamos preparados para darle la bienvenida a nuestros niños y niñas y a la comunidad, los esperamos con nuestro corazón y una gran sonrisa porque Venezuela si puede".



Jesús González, de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Gran Colombia, indicó "estamos activados en el plan maestros emergentes, instrucción directa de nuestro Ministro de Educación Aristóbulo Istúriz y el Presidente Nicolás Maduro, porque la escuela debe ser el centro del que hacer comunitario, en donde participemos todos y desarrollemos la política social en pro del colectivo garantizando educación gratuita en tiempo de guerra".