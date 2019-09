Campaña "No More Trump" llega a 12 millones de firmas

Caracas, 12 Sep. AVN.- La jornada de recolección de firmas de la Campaña Mundial "No More Trump", llegó a 12 millones de firmas estampadas por venezolanos que rechazan las injerencias del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, informó este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv).

"Hemos llegando a 12 millones de firmas de la campaña No More Trump, el pueblo venezolano se ha sumado a la campaña mundial diciendo no más bloqueo, snaciones ni agresión del imperio", indicó el mandatario nacional, durante un encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) en el Palacio de Miraflores, Caracas.

Recordó que se tiene prevista una jornada especial para llegar a la meta de 13 millones de firmas desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de septiembre y la misma se desarrollará en Venezuela y todos los países del mundo como forma de protesta ante las políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos y el bloqueo económico impuesto a la nación.

El jefe de Estado, pidió al Movimiento Somos Venezuela y todos los movimientos sociales la máxima unidad para culminar esta jornada con éxito.

También, designó a la vicepresidenta de Ejecutiva de la Repúblia, Delcy Rodríguez, y al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, para llevar las fimas al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante el l 74º período de sesiones.