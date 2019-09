Presidente Maduro: desde Colombia están preparando 10 planes para matarme

Presidente Maduro durante un acto de entrega de viviendas en Ciudad Tiuna en Caracas Credito: AVN

12 de septiembre de 2019.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que desde Colombia, están diseñando un plan para asesinarlo, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos (EEUU).



"El imperialismo norteamericano y el presidente de Colombia, Iván Duque, me quieren matar. Desde Colombia están preparando 10 planes para matarme", alertó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el estado Portuguesa.



En este sentido, aseveró que desde Colombia, se está financiando a grupos terroristas, para ejecutar el magnicidio contra su persona.



"Nosotros sí tenemos pruebas y la vamos a presentar frente el Consejo de Seguridad con video, fotos, con todo los testimonios en cómo el gobierno de Colombia esta preparando terroristas para hacer ataques terroristas, objetivos militares, civiles, institucionales para tratar de asesinar al presidente Maduro desde el gobierno de Colombia. Tenemos las pruebas", enfatizó el Mandatario Nacional durante una jornada de entrega de viviendas.



Al respecto, recalcó el compromiso del Gobierno Nacional de consolidar la paz y mejorar las relaciones entre ambas naciones, no obstante, la administración de Duque ha generado los escenarios para crear caos y desestabilización en Venezuela.



"Iván Duque mírame, solamente le digo en nombre de Venezuela y la Fuerza Armada Bolivariana, no te metas con Venezuela", reiteró.



Más temprano, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza informó que el gobierno venezolano presentará ante la ONU las pruebas sobre los actos terroristas gestados desde Colombia contra Venezuela.



Las declaraciones del ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, surgen luego de que el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo presentará un informe en la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que acusa al gobierno venezolano de apoyar a grupos armados.



Esta matriz de opinión, la impuso el gobierno de Colombia tras el anuncio de un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), de retomar las armas tras el fracaso de los Acuerdos de Paz, firmado en Cartagena de Indias en 2016.



