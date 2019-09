(VIDEO) ''Es necesarios crear Las Luces, sembrar Las Luces'' recordó José Rivero

Miércoles, 11 de septiembre de 2019.- Un encuentro casual en una calle de Caracas, donde una persona mal educada, lanzó desperdicios a la calle desde su carro estacionado, motivó a registrar esta declaración de José Rivero:



Hay un problema: que no tenemos Conciencia Social.



La mayoría de las personas viven haciendo observaciones, que llaman críticas pero no son críticas...esto lo vienen repitiendo el ser humano desde que los españoles llegaron a este continente y no tienen otra cosa que decir, sino repitiendo lo mismo.



Tenemos que iniciar un proceso de transformación social, como lo dijo Simón Rodríguez: ''Es necesarios crear Las Luces, sembrar Las Luces''



Las Luces son un proceso de conocimiento que tiene cada ser humano para alcanzar una simetría de la racionalidad que cada ser humano puede hacer.



Envió Rivero saludos a Gonzalo Gómez, de su parte y de la nuestra, le enviamos un Feliz Cumpleaños a su esposa.