(VIDEO) El gobierno de Maduro aplica un paquete que nos está matando de hambre, Miguel Ángel Hernández

Miércoles, 11 de septiembre de 2019.- Para Miguel Ángel Hernandez, docente jubilado de la escuela de Sociología de la UCV, militante del PSL (Partido Socialismo y Libertad) y de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma CCURA, quien declaró para Aporrea en la protesta que se realizó el miércoles cuatro, frente a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva: el gobierno de Maduro aplica un paquete de hambre que nos está matando a todos los venezolanos.

Protesta frente a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva:

Credito: aporrea tvi



Tenemos salarios miserables y en eso coincidimos una gran cantidad de venezolanos y venezolanas que tuvieron alguna expectativa en este gobierno, estuvieron expectativa en Chávez y que hoy ven como los salarios están destruidos y su vida particular, su vida personal, familiar, es un desastre.



Y ante eso nos hemos unido en el día del empleado público, para manifestar de manera unitaria, con diferencias políticas.



Nosotros desde CCURA y el PSL creemos que este no es un gobierno socialista, que este gobierno no tiene nada que ver con el obrerismo ni la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras, creemos que se apoya en la represión, creemos que aplica un ajuste brutal que llamó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.



Nosotros creemos que aquí no hay ningún Socialismo, lo que hay es el Capitalismo mas salvaje que ha conocido el pueblo venezolano en su historia.



Estamos en el marco de un gran cuento, de una gran mentira, de un falso Socialismo que mediante ese recurso engatusa a gran cantidad de venezolanos y venezolanas que creyeron, que tuvieron expectativas en Chávez, que todavía incluso algunos que tienen expectativas en Maduro.





