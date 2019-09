(VIDEO) Necesitamos tener calidad de vida, claman trabajadores frente a la Vicepresidencia Ejecutiva

En la protesta que se dio frente a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva, en la principalísima esquina de Carmelitas en Caracas, el día miércoles 4 de septiembre, coincidieron trabajadores de distintas tendencias que pudieron expresar sus puntos de vista democrática y abiertamente.



Necesitamos tener calidad de vida

Credito: aporrea tvi

Carmen Castillo, jubila del Inces, con 40 años de servicio declaró para Aporrea: en la actualidad me encuentro en esta protesta porque no tenemos calidad de vida, porque el presidente obrero nos arrebató todos los beneficios, nos ha sumido en una miseria total.



No peleamos nada mas que por las medicinas y los alimentos sino por la completa calidad de vida que merece un ciudadano, porque somos ciudadanos venezolanos que necesitamos tener calidad de vida.



Ante una pregunta sobre la guerra económica opinó: no, no, no, no, aquí no hay ninguna guerra económica, aquí lo que pasa es que el señor Chávez comenzó con las expropiaciones y acabó con el sector productor del país y nos sumió en esta miseria.



No hay bloqueo de los Estados Unidos, no hay bloqueo, aquí no hay bloqueo.



Quiero decirle al señor dictador Nicolás Maduro, que reconozca que está matando de hambre al país,, que se está comportando como el peor dictador que ha tenido este país y que los venezolanos lo rechazamos plenamente.



Por su parte, Dimas Antonio Oviedo Armao, El Chamán de la Montaña, mencionó: gracias Aporrea por esta oportunidad...este es un honor que le estamos haciendo a Chávez con esta protesta, porque Chávez dijo que era el pueblo el que tenia el poder, no Maduro, no el poder en una sola persona, el poder es de nosotros y nos lo han quitado.



Es primera vez que tengo una oportunidad ante los medios de comunicación de expresarme y estoy en total respaldo a esta protesta y otra que deberíamos acompañar es a los 500 hombres que se están muriendo allí (en la plaza de La Moneda en la parte de atrás del BCV), que son del acta convenio...y si hay bloqueo.

Alexander Hernández: hago un llamado a todo el personal que trabaja en el gobierno, vean lo que está pasando, vean quienes tienen alrededor

Credito: aporrea tvi





Finalmente declaró Alexander Hernández: hago un llamado a todo el personal que trabaja en el gobierno, vean lo que está pasando, vean quienes tienen alrededor, hago ese llamado.



El pueblo se les va a salir a la calle, van a ir contra ustedes, vean lo que está pasando.



Aquí estamos frente a la Vicepresidencia, frente a todo un ministerio y todos los empleados protestando y nadie sale.





