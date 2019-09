Diosdado Cabello reitera llamado a la unidad nacional ante embestidas del Gobierno de EEUU

Caracas, 05 Sep. AVN.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, reiteró este jueves su llamado a la unidad nacional ante el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, que ha dejado pérdidas millonarias al país y la dificultad de acceder a insumos médicos y alimentos para atender las necesidades del pueblo.

"En estos momentos se requiere suprema unidad de las fuerzas revolucionarias. Ningún interés subalterno debe estar por encima de los intereses de la patria y de nuestro pueblo", expresó Cabello desde la Plaza Bolívar de Caracas.

Durante un acto de la ANC – que se sumó a la campaña No More Trump (No más Trump) –, el dirigente socialista enfatizó que el pueblo venezolano se encuentra organizándose para consolidar la paz y la estabilidad de la República.

"Nuestro pueblo, nuestra población entera, se ha organizado en todos los rincones de la Patria. Todos los días tenemos que seguir organizándonos en todos los frentes para defender a nuestra patria. No vamos a agredir a nadie, queremos paz, tranquilidad, queremos que los niños sean felices, que tengan la patria que no hemos tenido lo demás", aseveró Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

En este sentido, señaló que con la recolección de firmas – que comenzaron el pasado 10 de agosto y ya lleva más de nueve millones de rúbricas recogidas – el pueblo venezolano ha manifestado su compromiso por conquistar la paz ante los ataques de EEUU que, con el apoyo de la derecha venezolana, busca generar un escenario de caos que desemboque a una intervención militar.

"La mejor prueba de que queremos paz es la recolección de firmas (...) Vamos rumbo a los 13 millones, para que el mundo sepa que en Venezuela hay un gran movimiento que trabaja por la paz", manifestó.

Cabello instó a la derecha venezolana – encabezada por el exdiputado de la Asamblea Nacional, instancia que se encuentra en desacato desde 2016, Juan Guaidó – a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999 cuando fue aprobada por el pueblo venezolano.

"Esta Constitución fue hecha por nuestro pueblo, nace del amor, del compañerismo, de la consciencia de un pueblo y de la mano que le dio a ese pueblo voz cuando no tenía", recalcó.

A este llamado a la unidad se sumaron los constituyente Fernando Soto Rojos y Nohelí Pocaterra, quienes señalaron que solo la unión cívico-militar podrá derrotar los ataques de EEUU, encrudecidos con la firma de un decreto ejecutivo en el que se ordena congelar los bienes y activos de Venezuela en la nación norteamericana, así como se prohíbe la transacciones económicas y financieras.

"Estamos unidos los pueblos indígeneas con usted (Nicolás Maduro) Estamos con usted porque los momentos más difíciles ha estado con nosotros (...) Tenemos que dar demostración de unidad", enfatizó la constituyente por las comunidades indígenas Nohelí Pocaterra.