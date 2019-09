(VIDEO) Los trabajadores que denuncian la corrupción y los robos en la industria petrolera, son llevados presos, son perseguidos, denunció José Bodas

Jueves, 05 de septiembre de 2019.- Un grupo de trabajadores, pertenecientes a distintas organizaciones manifestaron el miércoles cuatro, frente a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, a escasas cuadras del palacio de Miraflores, ubicada en la esquina de Carmelitas en Caracas.



Trabajadores protestan frente a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva, José Bodas, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hizo denuncias por demás dramáticas

Credito: aporrea tvi



José Bodas, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hizo una serie de denuncias por demás dramáticas: la producción todos los días decae, hoy tenemos que la refinería de Puerto La Cruz no está refinando ni un barril de petróleo, una refinaría instalada para refinar mas de 190,000 barriles-diarios, hoy no está refinando nada, refinería El Palito, tampoco.



El complejo refinador Paraguaná, una refinería que está en capacidad instalada para refinar mas de 250,000 barriles-diarios, hoy, ni el 20% está operativo.



En la Faja Petrolífera del Orinoco han destruido los taladros...en el Lago de Maracaibo han destruido los pozos petroleros, nuestras refinerías.



Por eso estamos en la calle, por eso estamos luchando para derrotar este paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro.



Continua Boda: las cifras que da el Fiscal General es que de la Faja del Orinoco se robaron mas de 25,000 millones de dólares y se planteó a modo de reflexión las siguientes preguntas:



¿No sabían que eran unos delincuentes los que estaban al frente de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco?



¿No saben que se está entregando el Arco Minero y los delincuentes están en el Arco Minero?



¿No saben que los salarios de los trabajadores son de destrucción?



¿No saben como esta PDVSA? La industria de todos los venezolanos que la tienen destruida, por falta de inversión, por falta de mantenimiento, por la represión que hay a los trabajadores.



Hoy los trabajadores que denuncian la corrupción y los robos en la industria petrolera, son llevados presos, son perseguidos, los trabajadores que luchan por el salario, que está destruido, son criminalizados.



Aquí está la clase trabajadora en la calle, enfrentando el paquetazo antiobrero y antipopular que hoy nos reduce a condiciones de semi-esclavitud.



Y por eso llamamos a los trabajadores, a las trabajadoras venezolanas de la empresa privada y pública a unirnos en la calle a luchar por nuestro salario, por nuestra convención colectiva y en contra de la criminalización de la protesta.

En la protesta frente a la Vicepresidencia Ejecutiva, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UCV, Sinatra UCV y de la Federación de Trabajadores Universitarios,

Credito: aporrea tvi





Por su parte, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UCV, Sinatra UCV y de la Federación de Trabajadores Universitarios, manifestó: hoy cuatro de septiembre día del Empleado Público Nacional, nos encontramos en una protesta pública en la calle haciendo el plantón frente a la Vicepresidencia de la República justamente para exigir lo que hace dos meses consignamos aquí, solicitamos la derogatoria del memorándum 2792.



En dos meses no hemos recibido respuesta de ningún ente gubernamental.



En estos dos meses se ha acrecentado y profundizado la crisis económica que sufre la clase trabajadora como consecuencia del bloqueo económico que le impuso el gobierno.



El salario sigue siendo el mismo mientras los precios cambiaron hasta 300 veces.



Hoy los trabajadores estamos exigiendo cosas puntuales

:

Primero: un salario digno, equivalente a la Canasta Básica.



Segundo: respeto a la libertad sindical, a la Contratación Colectiva.



Tercero: respeto a los derechos fundamentales, en función de la salud de los venezolanos.



Cuarto: no a la criminalización de la protesta, libertad para Rodney Álvarez, libertad para el compañero Presidente del Sindicato de la Ferrominera (Rubén González)



Quinto: derogar el memorándum 2792 que lesiona y es el instrumento para violentar la contrataciones colectivas y para mantener los salarios pulverizados.



Por esos derechos estamos en la calle hoy los empleados públicos, se diciéndole al gobierno sus políticas erráticas, sus políticas que se equivocó, una política neoliberal, capitalista, que ustedes malamente tratan de disfrazarla de socialismo.



Mientras guarden silencio los trabajadores estaremos en la calle porque no tenemos mas alternativa, la calle será el escenario de todas las confrontaciones de los trabajadores en procura de sus derechos, para defender lo que hemos conquistado durante mas de 60 años de lucha como clase y que ellos pretenden de un plumazo desplazarnos y eliminarnos.