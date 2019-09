Walter Martínez / "Presidente: Oiga al Poder Popular"

El conocido conductor del promama Dossier transmitido por VTV, hizo un llamdo al Presidente Maduro a través de su cuenta twitter (WalterDossier) donde le manifiesta:"el pueblo esta contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan mas, estamos comiendo 1 dia si y 1 dia no, resteate con el pueblo el gabinete no sirve ninguno, cambialos, la lealtad tiene q ser reciproca."

Presidente: OIGA al PODER POPULAR: ".@reyrider050580: .@NicolasMaduro el pueblo esta contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan mas, estamos comiendo 1 dia si y 1 dia no, resteate con el pueblo el gabinete no sirve ninguno, cambialos, la lealtad tiene q ser reciproca." — Walter Martínez (@WalterDossier) September 4, 2019