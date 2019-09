(VIDEO) Gobierno venezolano declara alerta naranja en la frontera ante agresiones de Colombia

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró este martes una alerta naranja en los estados que se encuentran en frontera con Colombia, ante la amenaza de «falsos positivos» de parte del gobierno de ese país, que podrían ejecutar para justificar una guerra entre ambas naciones. «He ordenado al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y a todas las unidades militares de la frontera, declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela», ordenó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión.Desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas, el Mandatario Nacional enfatizó que esta orden responde a las acciones que podrían ejecutarse en la frontera colombo-venezolana, por órdenes del mandatario de la nación neogranadina, Iván Duque.«El gobierno de Colombia no solo ha metido a (ese país) en una guerra que encrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y comenzar un conflicto militar contra nuestros países. ¡Nosotros debemos ponernos en alerta! Debemos desplegar nuestras fuerzas y debemos decirle al mundo que Venezuela es un país de paz y no aceptar ninguna agresión que venga de Colombia», recalcó el mandatario venezolano.En este sentido, señaló que Venezuela, como país garante de los Acuerdos de Paz de Colombia (que se llevaron a cabo durante cuatro años en La Habana y fueron firmados en 2016 en Cartagena de Indias), han solicitado a todos los países que fueron garante en las conversaciones, a debatir y retomar los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).«El gobierno actual de Colombia no quiere la paz, quiere la guerra, quiere la violencia y lo lamentamos. Ahora quiere acusar a Venezuela de ser el causante de una guerra de 70 años en Colombia. Lo digo como comandante en jefe, esa guerra es de Colombia y lamentablemente está recrudeciendo, a pesar de los Acuerdos de Paz», puntualizó el presidente Maduro.El pasado 29 de agosto, un grupo de disidentes de la FARC-EP, encabezados por Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaron que retomarían la lucha armada tras el incumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno de Colombia.