Caracas: Sin una gota de agua hace más de un año en algunos sectores de El Cementerio

3 sept. 2019 - La popular parroquia de El Cementerio tiene más de un año sin agua, específicamente la calle La Vereda, quienes sobreviven gracias a la solidaridad de los vecinos del sector Altamira, pues aunque comparten el vital líquido, tampoco gozan del servicio con frecuencia.Habitantes de la zona manifiestan que hay sectores de la comunidad a las que no les llega agua desde hace 3 años, así lo hizo saber Carlos Díaz, habitante de la comunidad La Vereda.Una dinámica común para vecinos del lugar, es la constante carga de botellones y tobos de agua desde sectores cercanos, por la ausencia total del servicio.Mediante largas mangueras se surte de agua al otro lado de la calle La Vereda que separa a las dos comunidades, esto es una opción para quienes viven frente a algún vecino con disponibilidad de enviar el agua; quienes están más retirados deben hacer mayor esfuerzo, por el traslado de peso y los repetidos viajes desde el surtidor(a) a la casa.Importante destacar que en esta comunidad abundan personas adultos mayores, menores de edad y un módulo de la Misión Barrio Adentro afectado colateralmente, que atiende en materia de salud a los vecinos.Aunque hace tres semanas las máximas autoridades políticas del Municipio Libertador, hicieron entrega de un conglomerado de tanques de agua (Tanque Azul) en el sector, vecinos de La Vereda expresan que no se les ha hecho entrega de ningún tanque, cuya responsabilidad de articular con las autoridades corresponde al Concejo Comunal “Ahora o nunca”.Al parecer, trabajadores de Hidrocapital hicieron acto de presencia en el mes de febrero (según los propios habitantes), sin embargo no fue para dar una respuesta ante los “acontecimientos en pleno desarrollo” como diría el colega Walter Martínez, sino para exigir a los habitantes que cancelen una tarifa plana (aunque no estén disfrutando del indispensable servicio) ya que en años anteriores (aproximadamente 15 años) sustrajeron los correspondientes medidores.La llave de paso que corresponde a la distribución de agua en las calles Altamira, Los Alpes y El León ubicada en la parte alta de la calle La Vereda, está bajo la custodia del “señor Castillo”, quien presuntamente es ex-trabajador del antiguo INOS (Instituto Nacional de Obras Sanitarias) y en la actualidad trabaja para Hidrocapital. Muy a pesar de los vecinos, hoy sigue sin llegar el beneficio a las comunidades afectadas.“Yo estoy dándole agua a cuatro casas ya que desde hace más de un año que no llega a esta zona (La Vereda)”, dijo Gerardo Quintero, habitante del sector Altamira.En La Vereda cruce con segunda transversal de Las Palmas, existe además una modesta vecindad donde habitan actualmente 9 familias, que significan 25 personas aproximadamente, una de sus habitantes Maria Brito (adulta Mayor), confesó que “el agua llega casi siempre los domingos, aunque no ha venido, debería llegar hoy (martes), y esta noche no dormimos recogiendo en bidones, tanques; lavando ropa, baño y limpiando nuestro hogar”.En la nombrada vecindad, vivió la familia del actual ministro para la cultura Ernesto Villegas Poljak, al parecer en los años 40 según testimonio del señor Victor Villegas “el gato” (vecino), quien es primo directo del ministro.Cabe destacar que ésta comunidad guarda varios casos preocupantes de desnutrición, en la población infantil y de adultos mayores, estos últimos, en una cantidad considerable no tienen la posibilidad de servirse de agua por sus limitantes físicas naturales.La petición que hacen los habitantes es la presencia de las autoridades de Hidrocapital, Alcaldía de Caracas y Gobierno del Distrito Capital, para que actúen de manera inmediata y devuelvan el vital líquido a los más de 400 hogares que están afectados.