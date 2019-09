(VIDEO) Trabajadores de Hermo denuncian ante el Ministerio del Trabajo que la empresa ha venido violentando la Convención Colectiva

Domingo, 01 de septiembre de 2019.- El jueves 29 de agosto un grupo de trabajadores de Hermo, empresa de alimentos, se encontraba a las puertas del Ministerio el Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social reclamando el incumplimiento de la Convención Colectiva que según declararon no ha sido honrada por la compañía.



César Parpacén vocero de los trabajadores declaró para Aporrea: soy el delegado sindical de Industrias Hermo de Venezuela, estamos presentando una denuncia ante el Ministerio del Trabajo ya que esta empresa ha venido violentando nuestra Convención Colectiva y todos nuestros derechos conseguidos durante años...está totalmente en un desacato y no quiere cumplir.



No solamente no están cumpliendo con nuestra Convención Colectiva sino que están causando un boicot al país, señaló Parpacén, ya que esta es una empresa de alimentos que debería estar produciendo.



La empresa nos llama a trabajar por grupitos, tres días a la semana...estamos parados desde el cuatro de diciembre de 2017.



A los propietarios y a los administradores envió un mensaje: que se aboquen a trabajar, lo que queremos es trabajar, el venezolano quiere trabajar y producir.



Queremos trabajar para alimentar terminaron voceando los trabajadores.