Cabello: "ANC puede llamar a elecciones en cualquier momento"

26 agosto 2019 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recomendó a la oposición venezolana preparar sus estrategias políticas de cara a las elecciones parlamentarias para el 2020.



“Nosotros aquí les aconsejamos que se preparen para las elecciones parlamentarias. En el Psuv estamos preparados, lo estamos haciendo, pero con mucha conciencia”, dijo Cabello este lunes 26 de agosto desde una rueda de prensa de la dirección nacional de la tolda roja, realizada en Barquisimeto, estado Lara.



El partido oficialista está “preparando” todos los factores logísticos y al nivel de maquinaria para “consolidarse” en el organismo parlamentario.



“Estamos listos para las elecciones parlamentarias que deben ser más tardar el 31 de diciembre del 2020. Llueve, truene o relampaguee, de eso no los salva nadie. Es un ejercicio soberano”, indicó.



Manifestó que el partido se encuentra listo para recibir a los delegados internacionales para que vean la “verdadera realidad de Venezuela”.



Sobre la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfatizó que “confía” en el árbitro comicial pero que la oposición “no les gusta el CNE cuando pierden, cuando les conviene, se quedan calladitos”.



“Nosotros en la ANC pudiéramos decir mañana (27 de agosto) que las elecciones (parlamentarias) son el 1 de octubre y tendría que ser así porque la ANC es la única que puede tomar esa decisión, en sesión pudiera pasar que se diga que las elecciones son el 1 de octubre y tienen que haber elecciones ese día. La decisión la toma la ANC y no afecta en el marco jurídico en nada”.

Sobre el diálogo



Cabello afirmó que no existe ningún problema en el diálogo siempre y cuando se respeten los valores de la Patria y cumplan las condiciones.



“No nos rendimos, no negociamos nuestra vida, nuestra revolución ni la Patria, nunca lo vamos a hacer, (…) Yo lo dije: No tengo ningún problema en conversar pero con las condiciones… Autorizado por Nicolás Maduro. Yo no voy a hablar por Diosdado, sino por Venezuela y que sea aquí en Venezuela (reunión)”.



“Yo no tengo nada que hablar con Estados Unidos, pero yo no hablaría por mí sino por Venezuela”, aseveró.



También criticó la credibilidad de la agencia de noticias que publicó una noticia sobre unas presuntas conversaciones con el gobierno estadounidense en secreto.



“Esa agencia de noticias tan descarada que después de lo publicado enviaron a un periodista a preguntar si eso era verdad. Carecen de credibilidad”, indicó.

Sobre el bloqueo en el béisbol venezolano



El presidente de la ANC afirmó que las actividades en la Liga Venezolana Profesional de Béisbol (Lvpb) continuarán “pese al bloqueo y sanciones, aquí va a haber béisbol”.



“Yo les recomiendo a los dueños de los equipos que se inventen una, así tengamos que jugar nosotros mismos. Que inventen opciones”, enfatizó.

Rechazo ante la “pasividad” por el incendio en la Amazonía



Cabello rechazó además la “pasividad” de algunas personalidades internacionales ante el incendio que suma más de 20 días en la Amazonía.



“Rechazamos la pasividad ante lo que está pasando en el Amazonas“, afirmó durante una rueda de prensa de la Dirección Nacional del Psuv en Barquisimeto, estado Lara.



Aseveró que: “lo que pasa en el Amazonas son los efectos mortales del capitalismo. Toda la vida, mientras ahí no se metió nadie todo estaba bien, llegó el capitalismo y ahí está”.



A su juicio, catalogó como una “vergüenza” las ayudas aportada por el G – 7 en desbloquear una ayuda por 22 mil millones de dólares destinados al envío de aviones cargados de agua para que mitiguen las llamas en los bosques de la Amazonía.



“Decidieron aportar 22 millones de dólares para salvar el Amazonas (…), mientras que para la Catedral de Notre Dame aportaron mil millones en una hora”, agregó.



Aprovechó la oportunidad para alertar a los Gobernadores, organismos de seguridad del Estado que estén “muy pendientes de los servicios públicos. Nada ocurre por casualidad”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 261 veces.