Actores de sectores académico, político y social del país promueven Iniciativa de Diálogo Plural por Venezuela

23 de agosto de 2019.-

En la Sala "Monseñor Romero" de la Parroquia Universitaria se realizó, hoy viernes 23/08/2019, una rueda de prensa cuyos voceros fueron Maryclen Stelling y Pedro Nikken, en la que se dio a conocer la iniciativa de diálogo plural por Venezuela, "desde la sociedad para la sociedad", orientada a la construcción de espacios de encuentro y diálogo constructivo entre diversos actores vinculadas al mundo académico y a organizaciones sociales y políticas, preocupados por la grave situación nacional y la agudización de la crisis político institucional exacerbada por la polarización extrema, la cual está bloqueando la posibilidad de avanzar hacia una salida pacífica, constitucional, electoral y democrática que permita lograr reinstitucionalizar y recuperar la gobernabilidad democrática del país. La misión es promover el diálogo entre los venezolanos como la vía para dirimir nuestras diferencias y establecer acuerdos que vitalicen y fortalezcan el tejido social e institucional. En ese mismo sentido plantean "rechazar cualquier forma de violencia, injerencia o imposición foránea", a la vez que "llaman a las partes para que dialoguen con el firme compromiso de al alcanzar acuerdos" enfocados en garantizar la gobernabilidad y desechar cualquier forma de violencia o tutelaje externo alguno. De igual forma respaldan el proceso de diálogo iniciado con la ayuda del gobierno de Noruega, el cual esperan pueda ser culminado exitosamente a pesar de los contratiempos y provocaciones que puedan surgir en el camino.

En el encuentro con la prensa respaldando esta iniciativa se encontraban personalidades de muy diferente significación política y de muy relevante representación institucional: Inés Quintero, Presidenta de la Academia Nacional de la Historia, Edgardo Lander, profesor UCV, Ignacio Ávalos, del Observatorio Electoral Venezolano, Ricardo Sucre, politólogo, Carlos Azpúrua, cineasta, diputado a la ANC, José Virtuoso sj, Rector de la UCAB, Mireya Lozada, sicóloga de la UCV, experta en resolución de conflictos, Vladimir Villegas, comunicador social, constituyentista de 1999, Andrés Antillano, profesor de la UCV, activista de los Comités de Tierra Urbanos, Gustavo Márquez Marín, de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, Oscar Schemel, diputado a la ANC y comunicador social, Santiago Arconada de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, Víctor Rago, profesor de la UCV, Verónica Zubillaga, profesora de la USB, Mariela Ramírez, del colectivo Dale Letra, Héctor Navarro, profesor UCV, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, entre otras y otros participantes en el evento.

Se anunció que, como ellos y ellas, mucha gente más en todo el país se suma a la implantación del Diálogo Nacional como forma de solución a la ya insoportable situación nacional.

A continuación la Declaración Pública que entregaron por escrito a los medios presentes en la Rueda de Prensa:

DECLARACIÓN:

Es urgente un acuerdo político institucional para sacar a Venezuela de su actual situación. Una crisis multidimensional abarca cada una de las principales áreas de la sociedad y se expresa en el deterioro de las condiciones de vida de la población del país.

En el trascurso de los últimos años se ha agudizado progresivamente una crisis política que, entre otros efectos, priva al país de las condiciones de gobernabilidad indispensables para hacer frente a la situación que atraviesa Venezuela. La lucha política exacerbada se ha prolongado indefinidamente, en una espiral de intentos de los contendores por acorralarse y destruirse recíprocamente, sin otro resultado que debilitarse ellos mismos y al país, profundizando la animosidad que los separa. Este es el escenario en el que se agravan las privaciones del pueblo, cuya debida atención es vulnerada por la confrontación política

Tal situación requiere atención inmediata. Urge resolverlo, sin perderse en una interminable discusión sobre atribución de responsabilidades. Una discusión pendiente que no ayuda a abordar la presente problemática aun cuando tampoco es excusa para no hacerlo. El deber de quienes lideran al país desde los distintos sectores políticos y sociales es sacarlo adelante y poner fin cuanto antes al sufrimiento del pueblo, al riesgo de una confrontación armada y hasta de una inaceptable intervención militar extranjera. No puede postergarse la estabilización política e institucional, indispensables para la recuperación de la economía, acometer la grave crisis social y la problemática humanitaria que agobian a Venezuela.

Quienes esto declaramos provenimos de sectores diversos y muy heterogéneos en su manera de ver al país desde el punto de vista político ideológico. Mantenemos diferencias que nos han separado por años y aún nos separan, pero nos congrega la aspiración a debatir libremente, dentro del marco de la Constitución y los valores de la democracia. A tal fin, en días recientes, hemos mantenido varias reuniones con miras a reconocernos y compartir nuestra preocupación por Venezuela, que está muy por encima de nuestras diferencias. Por ello hemos decidido dialogar, pronunciarnos y actuar conjuntamente.

Concordamos sin la menor duda en que el camino para enfrentar este momento es el del reconocimiento y el entendimiento entre los actores y partidos políticos, a través de mecanismos en los que generosamente se acerquen las diferencias que nos separan para llegar a acuerdos por Venezuela. Acuerdos que habrían evitado males mayores y sufrimientos innecesarios. La experiencia de otros países indica que al final siempre se termina negociando, aun cuando con mayores costos y mas obstáculos.

Queremos dar nuestro respaldo a quienes actualmente se están esforzando en procura de ese entendimiento, particularmente en el proceso iniciado con la ayuda del gobierno de Noruega, el cual esperamos pueda ser culminado exitosamente a pesar de los contratiempos y provocaciones que puedan surgir en el camino.

Expresamos igualmente nuestro categórico rechazo a cualquier forma de violencia, injerencia o imposición foránea. Hacemos un llamado a las partes para que dialoguen con el firme compromiso de alcanzar acuerdos que aseguren por la vía pacífica, constitucional, electoral y democrática, las transformaciones necesarias para garantizar la gobernabilidad.

La solución no vendrá de otros. Está a nuestro alcance, si verdaderamente la queremos, si actuamos con humildad republicana y si tenemos por norte el supremo interés del país y no la prevalencia de otros intereses.

La solución es entendernos.

Caracas 23 de agosto de 2019