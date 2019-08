(VIDEO) Jesús Farías: ''Las sanciones han traído como consecuencia el desplome de la economía''

Viernes, 23 de agosto de 2019.- A continuación presentamos a aporreadores y aporreadoras el tercer y último video de la encuesta de opinión que realizamos en el centro de Caracas, el miércoles 14 y esto fue lo que opinaron los consultados sobre las últimas medidas tomadas contra Venezuela por la administración Trump.

¿Qué piensa la gente sobre las medidas de Trump contra Venezuela?

Credito: aporrea.tvi

Yo creo que las declaraciones de Trump es la continuidad de la doctrina Monroe, señaló José Sierra: se han creído con la potestad de destruir el sueño o el proyecto bolivariano que es la integración de los pueblos latinoamericanos.

Nuestra lucha es continental, el problema es geopolítico, en estos momentos la República Bolivariana de Venezuela está en el eje del huracán.



Veo que hay un caos interno en Venezuela, hay problemas internos en Venezuela que tenemos que señalar para fortalecer el Proceso.



Mantuvo Sierra que para salir de la situación actual hay que fortalecer el Poder Moral y el Poder Ciudadano, que es el que veo que está un poco débil…la Constitución está siendo violada flagrantemente, impunemente.

Para Antonieta, de TV Caricuao: esas medidas perjudican al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, eso es parte de un plan geopolítico, no solamente contra Venezuela sino contra los países centroamericanos, africanos, latinoamericanos, de arremetida pues contra los que estamos construyendo el Socialismo.

Con respecto al proceso de negociaciones suspendidas entre la oposición y el gobierno sostuvo: nosotros somos de diálogo, somos de paz, mientras beneficie a los pueblos.

Por su parte, Douglas Hernández señaló con referencia a las medidas adoptadas por la administración Trump: eso no hace falta para nada, nunca jamás en la vida, porque no está ayudando a nadie, a la final, acuérdate que, si no hay pa ellos, no tienen, no hay vida, hay que estar claros, esa es la verdad.

Esas medidas pueden causar el caos total, por favor chico, acuérdate que ese es, así como se dice, un anzuelo para agarrar a los tontos.



Ellos tratan de ayudar es a los países que tienen.



Hacer negocio con esa gente es arrecho, porque esa gente, eso son los mismos, esos son, ellos tienen que esperar órdenes de allá para ver que dicen, que hacen o sino, no hay vida, tu no viste que ellos a veces si y si allá le dicen no, es no.



Esos lo que nos quieren es, quitar nuestras cosas, lo que tenemos, quitarnos nuestro petróleo.



Mucho se está haciendo, entonces mundo le echa la culpa es a Maduro, que Maduro nada, eso es mentira, esos se la están poniendo mas difícil, más difícil, más difícil, a Maduro lo han atacado diez veces mas bravo que a Chávez.

Cerramos este tercer y último video de nuestra encuesta de opinión, realizada el miércoles 14 en el centro de Caracas, con la opinión de Jesús Farías, dirigente del PSUV: está teniendo ya efectos devastadores muy graves, el tema del desabastecimiento, de la carestía, el tema del retroceso productivo, el deterioro de los servicios públicos, todo eso está vinculado.

Las sanciones han traído como consecuencia el desplome de la economía por la contracción en la fuente de divisas.



Ya todos nosotros conocemos el propósito, el gobierno de Washington, la guerra económica, las sanciones y el bloqueo, quieren hacer lo mismo que hicieron en Chile, que han pretendido hacer en Cuba, que están intentando desarrollar en Irán, lo que hicieron en Libia y el genocidio en Irak.



Y una cosa que es verdaderamente vergonzosa y asquerosa, es que. actores de la política y de la economía nacional ven eso absolutamente normal y mas aún, se convierten en grandes promotores, grandes promotores de esta aberración, de esta agresión, de la mas criminal además de ilegal, a la que hemos sido sometidos.



El pueblo les va a pasar factura.



El pueblo rechaza las sanciones y rechaza todo tipo de posturas que se han convertido en actos de traición a la patria.



Nosotros vamos a salir airosos de esto, porque esto nos va a dar a nosotros una oportunidad para transformar nuestra economía, hacerla mucho más productiva, mucho más sólida y menos vulnerable a los ataques externos.



Nosotros estamos resistiendo un ataque imperial, estamos derrotando los peones del imperialismo que le hacen coro a las sanciones y el pueblo cada vez más unido va a salir airoso.



La única manera de seguir derrotando al imperialismo es que se mantenga el pueblo unido en torno al único proyecto político que está en capacidad de lanzar al país nuevamente, hacia el impulso del desarrollo.



Con respecto a las medidas de emergencia que deben ser tomadas, para superar la situación que estamos pasando, señaló Jesús Farías:



El primer término es condenar las sanciones y hacer que estas se reviertan, con fuerza nacional y con fuerza internacional…las sanciones son el principal problema y obstáculo que impiden el desarrollo del país y la prosperidad de la población y la estabilidad política.



En segundo lugar, elevar la producción de petróleo, hay que buscar fórmulas y esquemas que nos permitan incrementar la producción.



El otro tema es elevar la eficiencia, el empleo de los recursos…aún con las sanciones tenemos que ser productivos, aún con las sanciones tenemos que darle respuesta a este pueblo y eso pasa necesariamente por una revisión de todos los criterios, de todos los modos, de todos los esquemas en los cuales se están invirtiendo los recursos.



Incorporar al pueblo en la gestión, incorporar al pueblo en la supervisión, incorporar al pueblo en la aplicación de todas las políticas.



Y hay un tema fundamental, las políticas macroeconómicas, yo creo que son las correctas, ahora estas tienen que mantenerse, tienen que elevar su eficiencia para nosotros estar en capacidad de generar respuestas a nuestra población.



No es una situación sencilla, es una situación muy compleja, pero es una situación donde nosotros vamos a hacer prevalecer los intereses del pueblo y sobretodo la verdad.



La gran batalla entre la verdad y la mentira.





